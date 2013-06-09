Erdoğan: Yüzde 95'i Gezi'yi bilmez ama ben orada doğdum, büyüdüm

Adana’da AKP'lilere seslenen Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı için eylem yapanlara yönelik bir kez daha “çapulcu” ifadesini kullandı. Eylemlere katılanların Gezi'yi bilmediklerini savunan Erdoğan, “Yüzde 95’i Gezi Parkı’nı bilmez, hayatlarında gitmediler. Ama ben orada doğdum, büyüdüm” dedi.



Mersin'de toplu açılış törenine katılacak olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan uçak, Şakirpaşa Havaalanı'na indi.

Başbakan Erdoğan'ı karşılamak isteyen AKP'liler, sabah saatlerinden itibaren havaalanında toplandı.

Ellerinde Türk bayrağı ve parti bayrakları bulunan kalabalık grup, "Dik dur eğilme Adana seninle", "Polise uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.

Burada kendisini bekleyen kalabalığa bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç endişeniz olmasın siz bizimle beraber yürüttüğünüz sürece milletin rotasında dimdik duran bir AK Parti iktidarı vardır. Bu can bu tende olduğu sürece hiçbir şeyden Allah’ın izniyle yılmaz. Bizim sadece Rabbimize borcumuz var, kimseye değil.

Hizmetlerimizi 76 milyona verdik, hiçbir zaman ayrım yapmadık. Her zaman 76 milyonun partisi olduk. Biz sizleri Allah için seviyoruz. Yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Siz bize hangi rotayı çizdiyseniz o rotada yürüdük, o rotada yürüyeceğiz.



'O çapulcuların yaptığını yapmayız'



Biz o birkaç çapulcunun yaptıklarını yapmayız. Onlar yakarlar, onlar yıkarlar çapulcunun tanımı budur zaten. Onlar kamunun mallarını yakıp yıkarlar. Sivil vatandaşın, esnafın dükkanlarını tarumar ederler. Onlar sivil vatandaşın araçlarını da yakarlar, yıkarlar. Onlar bu ülkenin başbakanına küfredecek kadar alçaktırlar.

Eğer inancınıza güveniyorsanız inanç özgürlüğünden korkmayın. Eğer fikrinize güveniyorsanız fikir özgürlüğünden korkmayın. Söyleyeceğiniz bir şey varsa; eğer çevreciyseniz bu ülkede çevreci bir başbakan var, gelirsiniz başbakanla bunu görüşürsünüz.



'Yüzde 95'i Gezi'yi bilmez'



Bu olaylara katılanların yüzde 95’i Gezi Parkı’nı bilmez, hayatlarında Gezi Parkı’na gitmedi. Ama ben orada doğdum, büyüdüm.

Yedi ay sonra yerel seçimler olacak, ilk dersi demokratik yollarla sandıkta vermenizi istiyorum. Türkiye’nin büyümesini hazmedemeyenler var.



'Polisimizi yedirtmeyiz'



İşte bakıyorsunuz ana muhalefetin partisinden bir milletvekili çıkıyor, genel başkanından tutun da aşağı doğru büyük birçoğunluğunda aynı kafa var. Benim polisime saldırıyor. Benim polisime hakaret ediyor. Yani bu polis kimin polisi? Bu polis Türk polisi, bu polis bu milletin polisi.

İşte bir başkomiserimizi şehit ettiler. Ama ahlaki değerlerden nasibini almamış olanlar bunların mensupları tweet atıyorlar. Hatay'da ölen gençle ilgili olarak, ‘intikamın alındı’ diyorlar. Bunlar bu denli haddini artık aşmış olan bir siyasi parti. Kardeşlerim biz bunlara aldırmayacağız ama polisimizi de bunlara yedirmeyeceğiz. Bu meydanları anarşistlere, teröristlere mi bırakacaktık?"