Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Masada 4 kritik başlık vardı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmede 4 önemli başlık ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AKP Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle buluşmasının ardından sürpriz bir şekilde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; görüşmede ağırlıklı olarak ekonomi, enflasyonun düşürülmesine dönük adımlar, dövizdeki dalgalanmaya karşı önlemler ve gelecek dönemde atılacak muhtemel adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

İki parti arasında istişareleri devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da görüşmenin bir diğer önemli başlığı oldu. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini öngören çalışmalarla ilgili iki lider son değerlendirmeleri yaptı. AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı yeni Anayasa taslağının da görüşmede ana hatlarıyla gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan, taslağı olgunlaşınca Bahçeli ile paylaşacağını açıklamıştı.

TIKLAYIN - Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

TIKLAYIN - Murat Yetkin: Siyaset kulislerine göre Bahçeli ve Erdoğan görüşmesinde asıl konu geçen yıldan bu yana gündemdeydi ve çözüme ulaşmamıştı