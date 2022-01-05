Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 14:00'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "MHP Lideri Bahçeli’nin Beytepe'deki evinde gerçekleşen ve 1 saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı kendisine hediye etti." ifadesi kullanıldı.

Görüşme, Erdoğan'ın her gün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan günlük programında yer almamıştı.

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