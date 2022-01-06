Murat Yetkin: Siyaset kulislerine göre Bahçeli ve Erdoğan görüşmesinde asıl konu geçen yıldan bu yana gündemdeydi ve çözüme ulaşmamıştı

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretine ilişkin olarak, "Siyaset kulislerine göre asıl konu geçen yıldan bu yana gündemdeydi ve henüz çözüme ulaşmamıştı. Yeni bir seçim yasası ve yapabiliyorlarsa yeni bir Anayasa." değerlendirmesini yaptı.

"Bana kalırsa Bahçeli Türk siyasetinin yaşayan en iyi taktik uzmanı" diyen Yetkin yazısında, "Öyle ya, anketler oy oranını yüzde 10’un altında gösteriyor, ama onun idaresinde MHP ülke yönetiminde söz sahibi. Hem de resmen koalisyon ortağı olmadığı için hiçbir sorumluk taşımadan. Yargı, polis, idare MHP’lilerle dolu. Öyle Cumhurbaşkanı ziyaretine geldi güzel hediyeler verdi diye taviz vermez; taviz almaya çalışır." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Bahçeli istedi diye Erdoğan seçim barajını yüzde 10’dan (yüzde 5 olmasa da) yüzde 7’ye indirmeyi kabul etti. Bahçeli’yse, Erdoğan’ın oy-temsil adaletini daha da lehine çevirecek daraltılmış bölge önerisini kabul etmiyor. Çünkü o sistem küçük partileri ezmeye yönelik ve MHP de bundan zarar görebilir. Ama her iki lider de muhalefetin oylarına sahip çıkmasını zorlaştıracak bir sandık güvenliği sistemi üzerinde uzlaşacak gibi duruyor. Bugün yarın TBMM’ye sunulunca anlarız."