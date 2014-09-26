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Politika

Erdoğan, ABD'den IŞİD'le birlikte Suriye'de rejimi vurmasını da istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile telefonda ve Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı yüzyüze görüşmede IŞİD ve Suriye'deki son durum ele alındı

26 Eylül 2014 02:53

Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gezisinin son gününde iki önemli görüşme gerçekleştirdi.

Al Jazeera'nin haberine göre, kaldığı otelde ABD Başkan yardımcısı Joe Biden'la yaklaşık bir buçuk saat boyunca görüşen Erdoğan, bu buluşma öncesinde de ABD Başkanı Barack Obama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre telefon görüşmesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York'ta konakladığı The Peninsula otelinde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile bir araya gelmesi öncesinde oldu.

Görüşmede iki liderin, IŞİD dahil olmak üzere bölgedeki örgütlerle mücadele ve Suriye meselesi gibi konularda Türkiye ve ABD'nin ortak bir stratejiyle birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladıkları öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama'nın önümüzdeki süreçte de yakın temas içinde olmaları konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Erdoğan, bu görüşmenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden bir araya geldi.

Bu görüşmedeki en önemli gündem maddesi sınırın Suriye tarafında bir 'güvenli bölge' ve 'uçuşa yasak bölge' oluşturulması önerisi. Türkiye, hava harekâtının IŞİD'in yanı sıra rejime ait güçleri de hedef alması için ısrarlı.

 

Suriye'de ÖSO mu kullanılacak

 

Öte yandan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’la görüşmesinin ardından edindiği izlenimleri şu sözlerle aktardı:

ABD Başkanı Obama ve heyetinin yaklaşımını sorduğumda da Erdoğan’ın yakın çevresi şu yanıtı verdi:

“Başkan Obama kendi kamuoyuna ve askerlerine ‘sizi savaşa sokmayacağım’ dedi. ABD kendi askerleri ile kara harekatı yapmayı istemiyor. Bunun yerine Irak olayında peşmergelerden ve Irak ordusundan yararlandığı gibi Suriye’de de Özgür Suriye Ordusu‘ndan (ÖSO) yararlanabilir miyim diye düşünüyor, bu seçeneği öne çıkarmış görünüyor. Belki ÖSO bu harekâtı yapacak güç ve kabiliyete henüz sahip değil ama eğer ABD nitelikli bir katkı verirse mümkün olabilir.”

Bu seçeneğin hayata geçmesi halinde Türkiye’nin askeri katkısının olup olmayacağı yönündeki soruma ise aynı uzmanlar, “Tabii Türkiye eğitim vermek gibi bazı katkılarda bulunabilir” yanıtını verdiler.

 

Türkiye’nin hakkı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresinin söyleminden çıkan sonuç Türkiye’nin tek başına bir kara harekâtı yapmayı düşünmediği yönünde. Ankara güvenli bölge oluşturulması konusunda başta ABD olmak üzere uluslararası bir güvenlik çalışmasından yana görünüyor. Peki, Türkiye, BM’den veya ABD’den böyle bir destek görmezse tek başına güvenlik şeridi oluşturabilir mi?

Uzmanlar bu soruya “Evet” yanıtını verdikten sonra hukuki durumu şöyle açıkladılar:

“Türkiye’nin BM kararı olmadan güvenlik tedbiri alma hakkı var. BM Sözleşmesi bu hakkı zaten veriyor. Gerekçe güvenlik olduğu için Türkiye böyle bir ihtiyaç duyarsa harekete geçebilir. Ama bizim önceliğimiz uluslararası dayanışma ve katılım içinde bu tedbirlerin alınması.”

 

İncirlik’in konumu

 

Aynı uzmanlar ABD tarafından Türk tarafına İncirlik Üssü’nün kullanılması konusunda bir talep gelmediğini de belirtiyorlar. Talep gelmesi halinde Ankara’nın bunu değerlendirmeye alacağını kaydediyorlar.

 

Karar Ankara’da verilecek

 

New York’taki yoğun temas trafiği sonrasında Türkiye’nin nasıl hareket edeceği konusunda henüz verilmiş bir karar yok.

Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’ya döndükten sonra Başbakan ve hükümetle yapacağı görüşmeler sonrasında verilecek. New York’ta görüşmeler sonrasında elde edilen veriler Ankara’da masaya yatırılacak ve hareket tarzı belirlenecek.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Katar Emiri’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kaldığı otelde ziyaret etmeleri önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılan ısrarlı görüşmeler ABD’nin Türkiye’yi koalisyona aktif şekilde katma konusundaki çabasının bir göstergesi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin güvenli bölge talebine yeterli desteği almadan sadece ABD’nin talepleri yönünde adım atmaya niyetli görünmüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yansıttığı hava, taleplerine karşılık gelmemesi halinde Ankara’nın kendi kararını vereceğine işaret ediyor.

 

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