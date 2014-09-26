Gazeteci Adem Yavuz Arslan’a, Erdoğan'ın yeğeni saldırdı iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Toplantısı için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Başkan Yarsımcısı Joe Biden ile görüşmesini takip eden Bugün Gazetesi Washington Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, Mustafa Varank'ın verdiği talimatla, korumaların kendisini otelden attırdığını iddia etti.

Adem Yavuz Arslan, kişisel hesabından attığı tweet'lerde sivil iki kişinin kendisine tekme attığını da söyledi.

Adem Yavuz Arslan’ın o tweetleri:

Başbakanın yeğeni Ali Erdoğan herkesin içinde bana kufredip otelden attırdı. Bunlar tümden Kabadayı. !!!

Bütün gazeteciler lobide beklerken mustafa varank korumalara atın bunu talimatı verdi.AKP nin yeni Türkiye si

PENİNSULA OTELİN ÖNÜNDE BEKLİYOR ŞENOL KAZANCI VE AYDIN ÜNAL GELDİ .KÜFREDEREK SALDIRMAYA KALKTI. SİVİL IKI KISI GELIP TEKME ATTI.

Aydın Ünal ve Şenol Kazancı bu küfür ve tehditleriniz ın hesabını elbet sorarım.