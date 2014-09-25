T24 LogoT24 Logo
Gündem

Star, Erdoğan konuşurken boş kalan BM salonunu Photoshop'la doldurdu!

Star'ın birinci sayfasında yer alan fotoğrafta boş olan salon dekupe tekniği kullanılarak Erdoğan’ın konuştuğu sırada doluymuş gibi gösterildi

25 Eylül 2014 14:51

Star gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada boş kalan salonu, Photoshop ile doldurdu. Gazetenin İstanbul baskısının birinci sayfasının manşetinde yer alan haberde, “Yüzlerine haykırdı” başlığı kullanıldı. Star’ın teknolojiden faydalanarak boş olan salonu “doldurması” sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasında salondaki boşluklar dikkat çekti.

 

Ancak Star gazetesinin İstanbul baskısının birinci sayfasında yer alan fotoğrafta boş olan salon dekupe tekniği kullanılarak Erdoğan’ın konuştuğu sırada doluymuş gibi gösterildi.

Erdoğan’ın konuşmasına yer verilen haberde, “Yüzlerine haykırdı” başlığı kullanıldı.

Star’ın BM Genel Kurulu salonunu “doldurması” sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Twitter’da paylaşılan ve Erdoğan’ı Brezilya’nın Copacabana Plajı ile Rock’n Coke Festivali’nde konuşurken gösteren montajlar yüzlerce kez retweet edildi.

 

 

 

ETİKETLER

tayyip erdoğanbirleşmiş milletlerbmsalonboşdolufotomontajstarhaber

İlgili Haberler

Erdoğan'ın BM konuşmasında salon boş kaldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Obama ve Erdoğan'ın konuşmaları sırasında BM salonunu gösteren fotoğraflar günün en çok paylaşılanlarından oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24