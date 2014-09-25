Star, Erdoğan konuşurken boş kalan BM salonunu Photoshop'la doldurdu!

Star gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada boş kalan salonu, Photoshop ile doldurdu. Gazetenin İstanbul baskısının birinci sayfasının manşetinde yer alan haberde, “Yüzlerine haykırdı” başlığı kullanıldı. Star’ın teknolojiden faydalanarak boş olan salonu “doldurması” sosyal medyada da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasında salondaki boşluklar dikkat çekti.

Ancak Star gazetesinin İstanbul baskısının birinci sayfasında yer alan fotoğrafta boş olan salon dekupe tekniği kullanılarak Erdoğan’ın konuştuğu sırada doluymuş gibi gösterildi.

Erdoğan’ın konuşmasına yer verilen haberde, “Yüzlerine haykırdı” başlığı kullanıldı.

Star’ın BM Genel Kurulu salonunu “doldurması” sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Twitter’da paylaşılan ve Erdoğan’ı Brezilya’nın Copacabana Plajı ile Rock’n Coke Festivali’nde konuşurken gösteren montajlar yüzlerce kez retweet edildi.