Erdoğan'ın BM konuşmasında salon boş kaldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, değişen ekolojik denge ve iklim problemlerini görüşmek üzere New York’ta toplandı. Zirve kapsamında ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden isimler arasında yer aldı.

Obama’nın IŞİD’e karşı mücadelede 4 maddelik eylem planı açıkladığını konuşmasını dinlemek için gelenler Genel Kurul salonunu doldururken, Erdoğan’ın konuşması sırasında salonun boş kaldığı görüldü.

İki liderin konuşmaları sırasında Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu’nu gösteren fotoğraflar ise sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

İşte o fotoğraflar:

(Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı (23 Eylül 2014) ilk konuşmadan bir görüntü)