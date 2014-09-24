Obama: Hiçbir tanrı kafa kesme terörünü onaylamaz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenen ABD Başkanı Barack Obama, terör örgütü IŞİD'i yok etmek için askeri seçeneği kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Obama'nın konuşmasından satırbaşları şöyle: "IŞİD'in ideolojisi çürütülürse örgüt yok olacaktır. Öncelikle mezhep çatışmalarını durdurmalıyız. BM Güvenlik Konseyi bugün bir araya gelecek ve aşırılığa karşı alınacak önlemleri görüşülecek. Önümüzdeki yıl buraya geldiğimiz de, bugün alınacak önlemlerin olumlu etkilerini görmeliyiz."

'Teröristlere güvenli alan sağlamayacağız'

"Arap ülkeleri potansiyellerinin farkına varmalı. İyi okullar olursa, girişim sağlanırsa, insanlar gelişir. Kadınlar eğitime dahil olmalı. Ancak bu şekilde toplumlar gelişir. Kadınlar ve sivil kurumlar topluma katkı sağlarsa, hiçbir şekilde terör başarılı olamaz. Mezhep çatışmasını ve aşırılığı ret etmeliyiz. Teröristlere güvenli alan sağlamayacağız ve işgalci güçte olmayacağız. Aşırı ideolojiye karşı duracağız ve mezhep çatışmasının üstesinden gelenlere yardımcı olacağız."

'IŞİD'in, El Kaide'nin, Boko Haram'ın ideolojisi çürütülmeli'

"Şimdi dünyanın özellikle Müslüman toplumun bir araya gelmesi ve açık bir şekilde El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin ideolojisini reddetmeleri lazım. Sadece Müslüman Yahudi diye insanlar zarar görmemeli. Artık medeni insanlar olarak genç insanların aklının ideolojiyle yıkanmasının önüne geçmeli, bu nefretin kaynağını kurutmalıyız. Çocukların yıkıma sürüklenmesine engel olmalıyız. İnternet ve sosyal medya bu bağlamda önem taşıyor. Propagandayla genç insanlar intihar eylemcisi olmaya sürükleniyor. Bizim alternatif yaratmamız lazım.



Bütün dinler aşırılık tehdidiyle karşı karşıya. Tüm dinlere mensup insanların birbirine hoşgörüyle bakması lazım. IŞİD’in Boko Haram’ın El Kaide’nin ideolojsi devamlı biçimde çürütülürse yok olacaktır. Savaşa savaş açmalıyız ki, barış yaratalım.

Dini azınlıklar açlıktan öldü. Çok büyük suçlar işlendi. Masum insanların kafaları kesiliyor ve bu videolar servis ediliyor. Hiçbir Tanrı bu acıları kabul etmez. Bu insanlarla müzakere söz konusu olamaz. Bildikleri tek dil, güçtür."

Rusya'ya Ukrayna uyarısı

"Rusya Ukrayna nın doğusunu karıştırmaya devam ediyor. Orada bir uçak düşürüldü ve günlerce o bölgeye girilemedi. Ukrayna'nın o bölgeye girmesi günlerce sürdü. ABD, gücü doğrunun getirdiğine inanıyor. İleriye gideceğiz yoksa istikrarsızlığa sürükleniriz. İnsanları özgürlük ve geleceklerini belirleme hakkını savunmalıdır. Ukrayna'da ateşkes anlaşması bu hedeflere ulaşmak için bir ilk adımdır."