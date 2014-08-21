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Erdoğan 17 Aralık tapelerindeki Urla villalarında tatil yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, SİT alanına yapıldığı iddiasıyla tartışma konusu olan Urla villalarında tatil yaptığı ortaya çıktı

21 Ağustos 2014 14:06

10 Ağustos'ta yapılan seçimler sonrası 12. Cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında ortaya çıkan tapelerde tartışma konusu olan Urla villarının bulunduğu Zeytineli Hacılar Koyu’nda tatilini yaptı. Söz konusu vilların Erdoğan'a ait olduğu ve kızı Sümeyye Erdoğan'ın vilların inşaatıyla bizzat ilgilendiği iddiaları ortaya çıkan ses kaytlarına yansımıştı. Villaların, Başbakan ve ailesi için SİT alanına yapıldığı iddia edilmiş ancak Erdoğan o villaların 30 yıldır orada olduğunu söylemişti.

 

Yanında Binali Yıldırım da vardı

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Erdoğan’ın yanında Binali Yıldırım, Latif Topbaş ve Hamdi Boyacı’nın olduğu belirtildi. İl Başkanları toplantısının ardından İzmir’e geçen Erdoğan Ailesi’nin 3 gündür Zeytineli Hacılar Koyu’nda dinlendiği ve Erdoğan’ın MYK öncesi bir yandan da görüşmeler yaparak Bakanlar Kurulu ile ilgili son rötuşları yaptığı öğrenildi.

 

'Erdoğan, Urla'daki villalar için birçok devlet kurumunu usulsüz izne zorladı'

 

Cumhuriyet gazetesi yazarı Can Dündar, 25 Aralık fezlekesine ilişkin kaleme aldığı yazı dizisinin “Villalara uzanan 5 telefon” başlığıyla yayımlanan (6 Ağustos 2014) bölümünde Urla villalarıyla ilgili olarak, Erdoğan’ın villalarının yaptırılacağı Hazine arazisi için kaymakamlıktan valiliğe, Şehircilik Bakanlığı’ndan Maliye’ye, Kültür Bakanlığı’ndan üniversiteye kadar pek çok devlet kurumunu usulsüz izin vermeye zorladığını yazmıştı.

Can Dündar, 1. derece SİT alanı olan bölgede Başbakan Erdoğan için yapıldığı öne sürülen villaların inşası için 5 telefon görüşmesi yapıldığını da belirtmişti.

 

MYK'da yeni Başbakan açıklanacak

 

Urla'daki tatilini bugün sonlandıran Erdoğan, AKP MYK'sını bugün toplanacak ve kendisinden sonraki Genel Başkan ve yeni Başbakanı ilan edecek. 

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