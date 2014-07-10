Urla villalarının yanındaki koy, Ensar Vakfı'na mı verildi?

Başbakan Tayyip Erdoğan’a da hediye edildiği iddia edilen villaların bulunduğu Urla Zeytineli Hacılar Koyu’nun bitişiğindeki Zeytineli Koyu’nun ve buradaki Devlet Hava Meydanları’na ait tesislerin, Ensar Vakfı’na yıllık 120 bin liraya tahsis edildiği öne sürüldü. Cumhuriyet gazetesinden Emre Döker’in haberine göre, vakıf yöneticilerinin önceki aylarda kampa gelerek inceleme yapmasıyla iddialardan haberdar olan köylüler, denize ulaşımlarının tamamen kesilmesinden endişe ediyor. CHP milletvekillerinin konuyla ilgili soruları da bugüne kadar yanıtsız kaldı.

İşadamı Mustafa Latif Topbaş’a ait olduğu öne sürülen Zeytineli’ndeki villalar, 17 ve 25 Aralık operasyonlarında da gündeme gelmişti. Bu villalardan ikisinin Başbakan Erdoğan’a hediye edildiği iddia edilmiş, söz konusu villaların bulunduğu sitenin etrafının çevrilmesi nedeniyle yurttaşların Hacılar Koyu sahiline ulaşması engellenmişti.

Urla Zeytineli Hacılar Koyu’nun hemen bitişiğindeki Zeytineli Koyu’nun da, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün damadı Mehmet Sarımermer ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kurucu üye olduğu Ensar Vakfı’na verildiği öne sürüldü. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ait 80 dönümlük otel ve restoranın olduğu kampla sahilin kullanım hakkının, vakfa yıllık 120 bin lira bedelle verildiğini söyledi.

Kampla ilgili daha önce yapılan ihale, buradaki binaların depreme dayanaksız olması gerekçe gösterilerek geçen 31 Ocak’ta iptal edilmişti. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, kampın Ensar Vakfı’na verilip verilmeyeceğini basın toplantısında sormuş ancak yanıt alamamıştı. Geçen ay da CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın aynı içerikteki sorusuna hâlâ yanıt verilmedi.

İslami eğitim kampı mı?

CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ise, arazinin Ensar Vakfı’na yıllık 120 bin lira bedelle kiraya verildiğini ve koyda “İslami eğitim kampı” kurulacağını öğrendiğini söyledi. Bu bilginin köyde dilden dile dolaştığını anlatan Aksünger, “Ensar Vakfı yetkilileri, kampla ilgili ayrıntıları paylaşmaya yanaşmıyor. Bölge halkı bu tahsisin yapıldığını biliyorlar. Geçen aylarda vakıf yöneticileri gelerek kampın tahsisinin tamamlandığını söylemişler. Ayrıca kampın hemen önündeki sahili de almak istediklerini belirtmişler. Yurttaşlar tüm koyların AKP’lilere peşkeş çekilmesinden bıktıklarını söylüyor. 1. derece SİT alanında kalan ve haklarında yıkım kararı olan villalara dokunulmazken, şimdi de doğa harikası bu kamp da AKP’lilere peşkeş çekiliyor. Bu konunun TBMM’de takipçisi olacağım” dedi.

Cumhuriyet’in telefonla ulaştığı Ensar Vakfı İzmir Yetkilisi Mehmet Eker ise arazinin devreldiğini kendilerinin de duyduğunu ancak ayrıntılı bilgisi olmadığını savundu.