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Erdem Gül'ün 'son dakika' haberi: Haber yazdım, tutuklanmak üzereyim!

"Yazdığım haber nedeniyle devletin sırlarını ifşa etmekten yargılanıyorum"

26 Kasım 2015 23:28

Adana’da durdurulan MİT TIR’larına ait görüntüleri yayımlamaları nedeniyle, savcılık tarafından "Silahlı terör örgütü üyeliği, siyasal ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak" gerekçesiyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, mahkeme kararı öncesinde yaptığı son açıklamada, "Haber yazdım, tutuklandım" demişti. 

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in internet üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, şunları söyledi: 

“Ben savunmamda da söyledim. Yazdığım haber nedeniyle bana savcılıkta da burada da sorgumda da yönelttikleri suçlamalar karşısında yazdığım bir haber dışında hiçbir delil göstermediler. Ben yazdığım haber nedeniyle casusluktan tutun da bir örgüte üye olmadan da, devletin sırlarını ifşa etmekten yargılanıyorum. Kiminle ne yaptığıma dair delil göstermediler. Haber yazdım tutuklanmak üzereyim. Hakimin diyeceği kararla iş bitmiş olacak.

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