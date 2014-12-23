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Erasmus'a 'cinsellik peşinde koşturan ahmaklar projesi' diyen Kaplan'ın kızı Erasmus öğrencisiymiş!

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın kızının Erasmus projesiyle Paris'e gittiği ortaya çıktı

23 Aralık 2014 23:38

Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeler arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim projesi olan Erasmus'u 'cinsellik peşinde koşturan ahmaklar sürüsü yetiştirme projesi' olarak tanımlayan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan’ın kızının Erasmus programı ile Paris'te öğrenim gördüğü ortaya çıktı. Kaplan daha önce de 'Boğaziçi, Bilkent ve ODTÜ'nün yıkılması gerektiğini savunmuştu.

İlerihaber'de yer alan habere göre, Kaplan’ın kızı E.Kaplan’ın babasının sözlerinin aksine Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğu ve Erasmus programıyla Sorbonne Üniversitesi'nde eğitim gördüğü belirlendi.

28 Eylül'de Yeni Şafak'ta yayınlanan yazısında Erasmus programına katılan üniversitelileri "Cinsellik peşinde koşturan 'ahmaklar sürüsü" olarak nitelendiren Kaplan, "Erasmus'a bazı Avrupalı öğrenciler Orgasmus adını verirler" demişti. Kaplan, Erasmus'u hedef alan yazısında şu satırlara yer vermişti:

"Erasmus kuşağı' geliyor! Ülkesine, insanına, ruhköklerine yabanlaşmış, mankurtlaşmış ve 'ahmaklaştırılan' bir kuşak bu! 

Erasmus'a bazı Avrupalı öğrenciler Orgasmus adı verirler.
Durum bu kadar vahim yani!

Erasmus projesi, eğitim projesi değil, yozlaşma, cinselliği putlaştırma, cinsellik peşinde koşturan 'ahmaklar sürüsü' yetiştirme projesidir!"

 

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