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Yeni Şafak yazarına göre Erasmus öğrencilerinin gayri meşru ilişkisinden 1 milyon çocuk doğdu

Daha önce 'Boğaziçi, Bilkent ve ODTÜ'nün yıkılması gerektiğini söyleyen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Erasmus'un yozlaşma projesi olduğunu savundu

26 Eylül 2014 22:17

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, twitter sayfasında, Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeler arasında gerçekleştirilen öğrenci değişim projesi olan Erasmus'un 'cinsellik peşinde koşturan ahmaklar sürüsü yetiştirme projesi' olduğunu savundu.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; ODTÜ, Boğaziçi ve Bilkent üniversitelerinin yıkılması önerisinde bulunan Yusuf Kaplan'ın hedefi, bu kez öğrenci değişim programı Erasmus oldu.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, Erasmus projesiyle '1 milyon gayrı meşru çocuk doğduğu'nu iddia ederek, projenin 'ahmaklar sürüsü' yetiştirdiğini söyledi.

Yusuf Kaplan'ın twitter sayfasında konuyla ilgili yazdığı tweet'ler şöyle;

 

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