Er Osman Özçalımlı’nın şüpheli ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler ortaya çıktı

Acemi askerliğini Çanakkale’de yaptıktan sonra İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’ne usta birliğine gelen ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Jandarma Er Osman Özçalımlı için dosya kapsamında alınan ifadeler ortaya çıktı. Tanık ifadelerinde Özçalımlı ile aynı acemi birliğinde olan B.K., “İçine kapanıktı ama bir problemi yoktu” derken o gece tabur komutanlığında görevli bölük çavuşu M.G. ve koğuş sorumlusu O.T. çelişkili ifadeler verdi.

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde usta birliğinde henüz 5 günlük askerken 1 Ağustos sabahı saat 05.00 civarında ölü bulunan er Osman Özçalımlı’nin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti. Babası Ahmet Özçalimli ise oğlunun ölmeden bir gün önce kendisini aradığını ve tehdit edildiğini söylediğini iddia etmişti. Özçalimli’nin asker arkadaşlarının ifadesi Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına girdi.