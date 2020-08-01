Ailesini arayıp tehdit edildiğini söyleyen asker bir gün sonra ölü bulundu

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde kısa dönem askerlik yapan Jandarma Er Osman Özçalımlı, bu sabah 05.00 civarında şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Kars Digor Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı, Özçalımlı'nın ailesine giderek, çocuklarının kalp krizinden öldüğü bilgisini verdi. Bunun üzerine baba Ahmet Özçalımlı ve çevredeki yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Baba Özçalımlı oğlunun önceki gece ve dün gece kendisini aradığını ve ölümle tehdit edildiğini söylediğini aktardı. Oğlunun, “Baba beni sıkıştırıyorlar ve bana vatan haini diyorlar. Bana tuzak kuruyorlar benimle uğraşıyorlar” dediğini aktaran Baba Özçamlı, şunları söyledi:

"Cezaevini arayıp durumu anlattım, sabah ölüm haberi geldi"

“Ben cezaevini aradım kendi imkânlarımla Abdullah adlı bir uzman çavuş ile görüştüm. Oğlumun durumunu anlatım ve bana ‘siz merak etmeyin’ dedi. Sabah bize ölüm haberi geldi. Biz cenazemizin olduğu yeri öğrenmek istedik. Kaymakama gittik ve Kaymakam bize, ‘Oğlunuz kalp krizi geçirmemiş de olabilir. Başka yollardan ölmüş olabilir” dedi.

"Kaymakam taşkınlık çıkmasın diye 'Kalp krizi geçirdi' dedi"

Kars merkeze gelen Yarbay’da bize, ‘Oğlunuzun kaldığı koğuş 3’üncü katta ve cenazeyi sabah 05:00’te görmüşler ve düşmüş olabilir. Başını bir yere çarpmış olabilir’ dedi. İzmir’de çevre illerde bulunan akrabalarımız cenazenin olduğu Adli Tıp Kurumu morguna gittiler ve bize dediler ki, ‘3’üncü kattan düşmüş diye teyit edildi.’ Kaymakam da köye gelip kalp krizi diyor taşkınlık çıkmasın diye, kalp krizi geçirdi dedik.

Ölüm haberini aldıktan sonra Abdullah adlı uzman çavuşu aradım, oğlumu sordum, bana ‘Oğlun bayılmış hastaneye götürmüşler’ dedi. Hangi hastaneye diye sordum ‘Bilmiyorum’ dedi."