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Ailesini arayıp tehdit edildiğini söyleyen asker bir gün sonra ölü bulundu

01 Ağustos 2020 17:12

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde Jandarma Er olan Osman Özçalımlı, ailesine ölüm tehdidi aldığını söyledikten bir gün sonra ölü bulundu.

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