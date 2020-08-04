Tehdit aldığını söyledikten sonra ölü bulunan er Osman Özçalımlı’nın ailesinden suç duyurusu

Ailesine ölüm tehdidi aldığını söyledikten bir gün sonra ölü bulunan jandarma er olan Osman Özçalımlı'nın amcası Ali Özçalımlı, "Acımız büyük. Sabırla gerçeğin açığa çıkartılmasını istiyoruz. Biz cinayet olduğunu düşünüyoruz. Babasını arıyor ve ‘tehdit ediliyorum’ diyor. Ertesi gün de ölmüş halde bulunuyor. Şüphelerimiz var" diyerek, Kars Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusundan bulunduklarını açıkladı.

bianet'e konuşan amca Özçalımlı, en az on avukatın da konuya dahil olduğunu ve Osman Özçalımlı'nın ölümüne dair şüphelerin giderilmesi gerektiğini belirterek, ailesinin tehdit edildiğini söyledi.

“Baba ben burada zordayım”

Er Özçamlı’nın Yeni Yaşam gazetesine konuşan babası Ahmet Özçalımlı da oğlunun ölümünden kendisini arayan komutanı sorumlu tuttu. Özçamlı, şunları söyledi:

“Baba ben burada zordayım. Bana burada kafa tutuyorlar. Hakaret ediyorlar” dedi. Gel dedim ‘nasıl geleyim?’ dedi.

“Dedim sabret önce bir üstlerinle görüşeyim, konuşayım. Belki vicdanlı insanlardır, bir öğreneyim nedir ne değildir. O gün üç kez aradım. Ulaşamadım kimseye. 156’yı aradım. Sonradan birine bağlandım. ‘Yok, bilmiyorum’, ‘subay yok’, ‘ufak tefek bir şeydir çözülür’, ‘halledilir’, ‘ben bakarım’ dediler. Bayramdır diyerek beni oyaladılar. Ta akşama kadar uğraştım. Bir türlü kimse benimle ilgilenmedi. Akşam, sanırım saat 10 olması lazım.

"Uzman çavuş aradı, 'Oğlunla ilgili herhangi bir problem yok’ dedi"

“Sonra baktım bir tanesi beni aradı. Dedi, ben uzman çavuş Abdullah. Bölük komutanıyım. ‘Senin oğlunla ilgili herhangi bir problem yok’ dedi. İçime biraz su serpti ama içime kuşku da düştü. Ben de yalvardım. Dedim oğlum diyor ki ben zor durumdayım. Hakarete uğruyorum. Bana vatan haini diyorlar. ‘Yok öyle bir şey’ dedi. ‘Onunla konuşmuşum, ufak bir şeydir, büyütülecek bir şey değildir’ dedi. ‘Tamam, amca sen merak etme’ dedi bana komutan."

Kendisini avutulduğunu veya kandırıldığını söyleyen baba Ahmet Özçalımlı, "Çünkü sen bölük komutanı isen oğlum sana emanet. Dedim bak oğluma sahip çık, askere yolladım. Geceydi zaten fazla yapacağım bir şey de yoktu. Ama komutanın telefonundan sonra her halde o saatte; gece saatlerinde infaz ediyorlar" diye konuştu.

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