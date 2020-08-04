Tehdit aldığını söyleyen Er Osman Özçalımlı’nın ölümü Meclis'e taşındı

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde er olan Osman Özçalımlı'nın ailesine ölüm tehdidi aldığını söyledikten bir gün sonra ölü bulunmasını Meclis gündemine taşıdı. Gülüm, "Osman Özçalımlı’nın Adli Tıp Kurumu’nun raporu çıkmış mıdır? Çıkmadıysa ailesine ölüm nedeni olarak neden kalp krizi denilmiştir?" diye sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde er olan Osman Özçalımlı'nın ölümüyle ilgili Meclis Başkanlığına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gülüm, Milli Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre 2002–2013 yılları arasında 1035 askerin yaşamına son verdiğini hatırlatarak, Özçalımlı hakkında, "Adli Tıp Kurumu’nun raporu çıkmış mıdır? Çıkmadıysa ailesine ölüm nedeni olarak neden kalp krizi denilmiştir?" diye sordu.

Gülüm, Akar'a şu soruları yöneltti:

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde Jandarma Er Osman Özçalımlı’nın ölüm nedeni nedir? Ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun raporu çıkmış mıdır? Çıkmadıysa ailesine ölüm nedeni olarak neden kalp krizi denilmiştir? Osman Özçalımlı’nın gerçek ölüm nedeni neden saklanmaktadır?

Er Osman Özçalımlı’nın ölümü ile ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa soruşturma hangi aşamadadır? Özçalımlı’nın ölümüne ilişkin ifadesine başvurulan kaç kişi vardır? Bunlar kimlerdir?

Er Osman Özçalımlı’nın babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde kendisine baskı kurulduğunu ve tehdit edildiğini ifade etmiştir. Osman Özçalımlı’ı ölümle tehdit edenler tespit edilmiş midir? Bu kişilerin Özçalımlı’nın ölümüyle bağlantıları araştırılmış mıdır?

"Ayrımcı uygulamalara karşı tedbiriniz var mı?"

Şüpheli asker ölümlerinin çoğunun Kürtlerden ve Alevilerden oluşması tesadüf müdür? Askerde etnik ve inançsal ayrımcılık ve hak ihlali uygulamalarına dair bakanlığınız tarafından bir kayıt tutulmakta mıdır? Bu tür ayrımcı uygulamalara karşı bir tedbiriniz var mıdır?

2002 yılından bu yana şüpheli asker intiharları veya şüpheli kazalar sonucunda yaşamını yitiren askerlerle ilgili kaç soruşturma ve kovuşturma yapılmıştır? Söz konusu ölümlere ilişkin sorumluluğu nedeniyle ceza verilen veya görevden alınan kişi sayısı kaçtır?

2002 yılından bu yana kışlalarda yaşamını yitiren asker sayısı kaçtır? Bunlardan kaçının ölüm nedeni kayıtlara “intihar” olarak geçirilmiştir?

Ne olmuştu?

İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’nde Jandarma Er olan Osman Özçalımlı, ailesine ölüm tehdidi aldığını söyledikten bir gün sonra ölü bulunmuştu.