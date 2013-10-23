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Engin Altan Düzyatan Özge Özpirinçci çifti ayrıldı

Engin Altan Düzyatan, dün bir basın açıklaması yaparak ayrılığı ilk ağızdan duyurdu

23 Ekim 2013 14:39

Ağustos ayında düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bir daha hiç yan yana görülmeyen Engin Altan Düzyatan-Özge Özpirinçci çiftinin aşkı bitti. Düzyatan, bir basın açıklamasıyla ayrıldıklarını duyurdu.

 

Evlilik planları suya düştü

 

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ve herkesin aşklarına imrendiği Engin Altan Düzyatan ve Özge Özpirinçci, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı. Evlilik planları yapan âşıklar, en son ağustos ayında düzenlenen narkotik operasyonunda gözaltına alındıktan sonra gazetecilerin karşısına el ele çıkmış, o günden sonra da bir daha hiç birlikte görüntülenmemişti.

 

Düzyatan: İkimize de hayırlı olsun

 

Engin Altan Düzyatan, dün bir basın açıklaması yaparak ayrılığı ilk ağızdan duyurdu. Düzyatan, “Nisan ayında evlilik kararı alarak nişanlandığım sayın Özge Özpirinçci ile karşılıklı saygı çerçevesinde ayrıldık. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı. Öte yandan, ikilinin fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı, Twitter'daki fotoğraflarını da sildikleri görüldü.

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