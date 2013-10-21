Engin Altan Düzyatan ile Özge Özpirinçci ayrıldı mı?

Yıllardır süren aşklarıyla magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Özge Özpirinçci ile Engin Altan Düzyatan arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Haftalardır yan yana görüntü vermeyen ünlü çift, bayramda da bir araya gelmedi.

Engin Altan Düzyatan, tüm bayramı anne ve babası ile şehir dışından gelen akrabalarıyla geçirdi. Düzyatan'ın önceki akşamki aile yemeğine sevgilisinin katılmaması da ikili arasında son dönemde çıkan "ayrılık" dedikodularını güçlen dirdi.

Takibi de bıraktı!

Güzel oyuncunun, aktif olarak kullandığı instagramdan hesabından Engin Altan Düzyatan'ı takip etmeyi bırakması da akılları karıştırdı.