Enerji Bakanlığı yaz saati uygulamasını gözden geçirecek

Enerji tasarrufu için kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili şikâyetlerin artmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri, buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini söyledi.

Hürriyet'ten Neşe Karafil'in haberine göre, kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler artınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyu değerlendirme kararı aldı. Son 15-20 gündür bakanlığa günde ortalama 40-50 şikayet geldiği, bu başvuruların derlendiği öğrenildi. Bakanlık yetkilileri, şikayetlerin değerlendirilmeye başlandığı, uygulamada sağlanan tasarruf miktarının da çıkarılacağını söylediler. Yetkililer, konuyla ilgili uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini ve buna göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini kaydettiler.

30 Ekim'de geri alınacaktı

Son yıllarda yaz saatinin kalıcı olmasına ilişkin yapılan tartışmalardan sonra düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Kararla 30 Ekim tarihinde saatler geri alınmadı.

Tasarruf için yapıldık

Kalıcı yaz saati uygulamasının temel amacı enerji tasarrufu sağlamak olarak açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Yaz Saati Uygulaması Etki Analiz Sonuç raporuna göre, uygulama ile yılda yaklaşık 1 milyar liralık tasarruf sağlanabileceği hesaplandı. Karar alındığı dönemde en çok etkilenecek olan kesimin öğrenciler olacağı tahmin edilmişti. Sabah 8'de dersi başlayan öğrenciler 7.00’da karanlıkta yola çıkacağı için olumsuz etkileneceği gündeme gelmişti. Ankara’da şu günlerde gün saat 7.55’de aydınlanıyor. Gün ağarması aralık ayının sonuna kadar saat 8.00’i geçecek. İstanbul’da ise gün saat 8.13’de ağarıyor. Aralık ayının sonunda günün ağarması saat 8.22’yi bulacak. 07.00’da ders başı yapanlar. Özellikle kasım ayının ortasından itibaren öğrenciler gece karanlığında yola çıkmaya başladılar. Bölgelere göre değişiklik gösterse de ikili öğretimde derslerin sabah 7.00’da başladığı çok sayıda okul buluyor. Bu öğrencilerin güneş ışığını görmeleri ikinci derse denk geliyor. Sabah 8.00’da dersleri başlayan tekli öğretimdeki öğrenciler ise karanlıkta okullarına gitmek zorunda kalıyorlar. Bu durum da güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

İmza kampanyası başlatıldı

Son günlerde yaz saatinin kalıcı olmasına yönelik sosyal medyada da imza kampanyaları başlatıldı. "Saatler yeniden geri alınsın" başlığı ile imza kampanyası yapıldı. Yetkililer, son 15 gündür uygulamaya yönelik şikayetlerin arttığını belirterek, şimdilik şikayetlerin toplandığını ve konunun değerlendirileceğini kaydettiler. Yetkililer, bakanlık olarak birçok konuda anket düzenlediklerini, bu konuyla ilgili de bir anket çalışması yapılabileceğini, ancak henüz bir karar verilmediğini ifade ettiler. Tasarruf miktarının da ortaya çıkarılarak konunun topluca ele alınacağı belirtildi.

Güneş doğmadan okula gidiyorlar

CHP, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, yaz saati uygulamasının sürekli hale getirilmesine yönelik tepkileri, Meclis gündemine taşıdı. Yüceer, "Güneş doğmadan okula giden öğrenciler, ilk dersi lamba yakarak işlemek zorunda kalmakta. Öğrencilerin çoğu ilk ders uyuklarken öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikâyetçi. Enerji tasarrufunun miktarı nedir?" dedi. Yüceer, önergesinde şunları kaydetti: "Söz konusu karar, en çok öğrencileri etkiledi. Günlerin de kısalmasıyla saatler de geri alınmadığı için öğrenciler kelimenin tam anlamıyla zifiri karanlıkta evden çıkmakta. Öğrencilerin çoğu ilk ders uyuklarken öğretmenler de gün aydınlanmadığı için ilk derslerden verim alamamaktan şikâyetçi. Veliler ise sokak köpekleri, madde bağımlıları nedeniyle çocuklarının karanlıkta sokağa çıkmasını istememekte."