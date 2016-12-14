Enerji Bakanlığı açıkladı: Yaz saati uygulamasında geri adım yok!

Enerji tasarrufu için kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili şikâyetlerin artmasının ardından uygulamayı gözden geçireceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu sene geçilen düzenlemede geri adımın gündemde olmadığını açıkladı.

Miliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri, sürekli şikayetlerin geldiği yaz saati uygulaması ile ilgili yeni bir çalışma yapılmayacak. Önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlayan uygulamanın sürmesi hedefleniyor.

Önemli tasarruf sağlanıyor

Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL’ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Geri adım yok

Son dönemde bazı bölgelerde, çocukların okula gidiş saatlerinde havanın aydınlanmamış olması, velilerin şikayetlerine neden oluyordu. Kısıtlı bir dönem için gündeme gelen bu sıkıntının, sürekli yaz saatinde yeni bir düzenlemeyi gündeme getirdiği iddiaları ise doğrulanmadı. Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir çalışma yok.