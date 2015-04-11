Enerji Bakanı Yıldız: Akkuyu Nükleer Santrali Türkiye'nin en güvenilir yapısı olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mersin Akkuyu'da yürütülen nükleer enerji santrali çalışmalarından bahsederek "Biz istesek de istemesek de Türkiye'nin en güvenilir yapısı olacak" dedi.

Taner Yıldız, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genç Türkiye Zirvesi'nde, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Yeşil Türkiye” başlıklı oturumun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'nin enerji politikaları ve güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldız, Dünya'da nükleer enerji üretiminde özellikle Çernobil'den sonra bir kırılganlık yaşandığını ama bu olaydan sonra da 144 tane nükleer santral yapıldığını anlattı. Bakan Taner Yıldız "Fukuşima kazasına hep birlikte şahit olduk, önemli bir kazadır. Ülkelerin enerji politikalarını etkileyebilecek kadar önemli bir kazadır. Japonya yalnızca enerji ile karşılamaya çalıştığı sıvılaştırılmış doğalgaz ile birlikte karşılamaya çalıştığı enerji yapılanmasına yılda 40 milyar dolar fark ödüyor. Bütün bunları düşündüğümüzde Fukuşima'dan sonra da şu anda 76'ya yakın inşa halinde nükleer santral var. Nükleer güç santrali yalnızca enerji elde etme konusu değildir, aynı zamanda sanayinin lig atlamasıyla ilgili önemli bir konudur" diye konuştu.

Murat Deliklitaş ve Özgür Arslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Dünya üzerinde bulunan 442 nükleer santralin yarısının ABD, Fransa ve Japonya'da bulunduğunu ifade eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Dünyada 30 ülkede nükleer güç santrali var. 20'si en gelişmiş ülkeler G20 ülkeleri arasında. Yine burada da algı ile gerçeğin çok farklı noktalarda olduğunu görüyoruz. Bir kısım ülkeler bu santrallerden vazgeçtiklerini açıkladılar, iç politikalarını yönetebilmek adına. Bir ülke ismini vermeyeyim; 2021 yılında nükleer santrallerden vazgeçeceğini söyledi. Eğer zararlı ise yarın vazgeçmeniz lazım. Araştırdık neden 2021 diye. Çünkü 2021 yılında vazgeçeceği nükleer santraller o tarihte ömrü bitiyor. Ömrü biten santralleri kapatmak nükleer santrallerden vazgeçmek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

‘Avrupa'nın 3'te biri elektriksiz kaldı’

Bakan Taner Yıldız, konuşmasının ardından oturumu izleyen öğrencilerin sorularını cevapladı. Yıldız elektrik kesintisiyle ilgili soruya yaşanan elektrik arızasının sadece Türkiye'ye has olmadığını söyleyerek, “Almanya'da yaklaşık 17 tane Avrupa ülkesini içeren Doğu Batı hattında bir arızanın diğerlerine çok hızlı sirayetiyle Avrupa'nın 3'te biri elektriksiz kaldı. İtalya'da, Belçika'daki bir arıza 55 milyon insan 17 saat elektriksiz kaldı" dedi.

"İran gazını Türkiye neden pahalı satın alıyor" şeklindeki soruya ise Yıldız, "Zamanında yapılmış anlaşmalar nedeniyle İran gazını pahalı alıyoruz. Suçlamıyorum, ama öyle yapıldı. Her üç yılda bir verilen fiyat revizyon hakkını Türkiye kullandı ve tahkime verdi. Biz de inşallah İran gazını daha ucuza alacağız bundan emin olun" şeklinde cevap verdi.

‘Türkiye'nin en güvenilir yapısı olacak’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, bir öğrencinin Türkiye'de Soma faciası gibi olaylar varken nükleer santrallerin güvenliğinin nasıl sağlanacağına yönelik sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Nükleer güç santralleri ile ilgili genç kardeşlerimizin olası kaygılarını çok iyi anlıyorum. Ama siz inşallah bilecek ve göreceksiniz ki şu anda 6 bine yakın öğrencimiz 19 ayrı üniversiteden başvuru yaptı. yaklaşık 80 kişi seçip Rusya'ya göndereceğiz. Eğitim alıp buraya gelecekler. İngilizce ve Rusça olarak eğitimlerini tamamlayacaklar ve bu santrallerde çalışacaklar. 9 büyüklüğündeki bir depremin şiddeti Türkiye'de hiç yaşanmadı. 7.6 civarı yaşandı. Ama siz bilin ki biz istesek de istemesek de Türkiye'nin en güvenilir yapısı olacak. Coğrafya ile oynamaya başladığınız her an risk var demektir bu bir hayat tarzıdır. Hiç bir şey yapmayabilirsiniz. Bu şekilde gelişen pardon gelişemeyen ülkeler var. O yüzden şu anda dünyada elektrik üretimine ayrılan paydan daha fazla güvenlik sistemine ayrılan miktar vardır. Nükleer güç santrallerini ben ucuza yapayım, yarı güvenlikli olsun dediğiniz anda bile uluslararası arena müsaade etmiyor. Kaldı ki biz bunun en güvenilir bir yapı olduğuna dikkat edeceğiz."

Konuşmasının ardından Bakan Taner Yıldız'a zirveye katılımından dolayı plaket verildi.