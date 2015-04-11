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Çevre

Akkuyu Nükleer Santrali için ilk temel 14 Nisan'da atılacak

Santral projesi kapsamındaki Akkuyu Nükleer Deniz Yapıları'nın açılış törenine Taner Yıldız da katılacak

11 Nisan 2015 01:09

Mersin’de inşa edilecek Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamındaki Nükleer Deniz Yapıları’nın temeli, 14 Nisan’da atılacak. Temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rus Devlet Nükleer Şirketi Rosatom Genel Müdürü Sergey Kiriyenko, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Fuad Akhundov ve birçok üst düzey yetkili katılacak.

Akkuyu Nükleer Deniz Yapıları töreninin, ÇED Raporu’nun iptali yönünde açılan davaların sonuçlanmadan yapılacak olması ise çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED raporu hakkında, Greenpeace, TMOBB, Barolar Birliği, Tabipler Birliği, Belediye, Nükleer Karşıtı Platform, Milletvekilleri ve pek çok başka kurum ve kişinin açtığı davaların sürüyor.

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