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Bakan Taner Yıldız, Akkuyu'daki nükleer santralin son durumunu anlattı

Santralin tesliminde gecikme yaşanacağına dair bir bilgi gelmediğini söyleyen Yıldız, "Gecikme olursa Rusya karşılar" dedi

04 Nisan 2015 17:05

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu Nükleer Santrali’yle ilgili açıklamalar yaptı. Santralin açılışında bir gecikme yaşanıp yaşanmayacağına dair soruları cevaplayan Yıldız, santralin inşaasından sorumlu olan yetkililerin kendilerine böyle bir bilgi vermediğini söyledi.

Akkuyu Nükleer Santrali için ekipman siparişlerinin verildiğini ifade eden Yıldız, "Akkuyu'da fiziksel olarak ne yapılıyor diye bakmamak lazım. Aynı zamanda türbin ve jenaratörlerle alakalı da 2 milyar dolar maliyetinde siparişler verildi. Fransa, Almanya ve Rusya'da yapılan imalatlar var" şeklinde konuştu.

 

Gecikme yaşanırsa zararı Rusya karşılayacak

 

İşletmenin teslim alım tarihinin gecikmesi durumunda, günlük 12 milyar dolar cirosu olması beklenen santralle ilgili zararın Rusya tarafından karşılanacağını belirten Yıldız, konuşmasının devamında da şunları söyledi:

"İşletme alım tarihi 2019 yılının sonu olarak belirlenmişti, 2020'yi geçebilir deniliyor ama henüz kendileri bize bu şekilde bir ifade kullanmış değiller. Ben işletme süresinin gecikip gecikmeyeceğine bakıyorum. Birinci ünitenin devreye alınma süresi 2020'nin çok ötesine giderse tabii ki bu gecikmiş olur. Bu gecikmenin kimin cebinden ödeneceği ise merak edilen konu. Günlük 12 milyar dolarlık cirosu olan bir işletmeden bahsediyoruz. Bu işletmedeki gecikmeler, yaptığımız anlaşma gereği tamamen Rusya tarafınca karşılanacak. Ne kadar erken işletmeye alınırsa o kadar fazla faydalı olacak. Biz de Türkiye'ye bu tesisin kazandırılmasından, bir an önce yapılmasından yanayız."

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