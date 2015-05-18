Endonezyalı yetkililerden balıkçılara: Boğulsalar da göçmenleri kurtarmayın!

Endonezyalı balıkçılar, denizde sürüklenen Arakan Müslümanı ve Bangladeşli göçmenlerin kurtarılmasına yetkililerin izin vermediğini iddia etti. Balıkçılar, yetkililerin tekneleriyle denizde sürüklenen göçmenler için "Boğulsalar da kurtarmayın" dediğini öne sürdü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bangladeş ve Myanmar'ın Arakan bölgesinden kaçan binlerce göçmen bölge ülkeleri kendilerini kabul etmediği için günlerdir denizde bekletiliyor.

Rohingya olarak da adlandırılan Arakan Müslümanları, Budistlerin ağırlıkta olduğu Myanmar'da gördükleri baskılardan kaçarken, Bangladeşlilerin ise daha çok ekonomik gerekçelerle göç etmeye çalıştığına inanılıyor.

Endonezya, Tayland ve Malezya açıklarındaki teknelerde binlerce göçmen yeteri kadar yiyecek ve içecekten mahrum bir şekilde bekliyor.

Birleşmiş Milletler'in kıyıya çıkmalarına izin verilmesi yolundaki çağrılarına rağmen her üç ülke de tekneleri geri çevirdi ve sadece karaya ulaşmayı başaranlar kabul edildi.

Geçen hafta en az 700 Bangladeşli ve Arakan Müslümanı Endonezya'nın Aceh eyaletinde balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Böylece Aceh'deki kamplara götürülen kaçak göçmenlerin sayısı 1500'e ulaştı. Endonezyalı bir askeri yetkili daha fazla göçmenin kıyıya çıkmasının yasalara aykırı olacağını söyledi.

Yardım kuruluşları ise teknelerde bekletilen göçmenlerin yetersiz beslenme nedeniyle derhal tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kıyıya çıkabilen göçmenler teknede yemek için çıkan kavgalarda 100 kişinin öldüğünü söylüyorlar.