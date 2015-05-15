Denizde bekletilen Arakanlı Müslümanları balıkçılar kurtardı

İnsan kaçakçıları tarafından terk edildikten sonra günlerdir denizde sürüklenen 600'den fazla Birmanyalı ve Bangladeşli göçmeni Endonezyalı balıkçılar kurtardı.

Güney Doğu Asya'da önemli bir bölümü Birmanya'da yaşayan Arakan Müslümanlarından oluşan binlerce göçmenin, bölge ülkelerin kaçakçılığı engelleme operasyonları sonrasında denizde terk edildiği düşünülüyor.

Bu gemilerden biri batmak üzereyken Endonezyalı yerel balıkçılar tarafından bulundu ve çekilerek kıyıya ulaştırıldı.

Endonezya, göçmenleri taşıyan ve kıyıya ulaşmak isteyen bir başka gemiye ise izin vermedi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Tayland ve Malezya da gemilerin kıyılarına yanaşmalarına izin vermiyor.

Endonezya'nın Langsa kentinden bir emniyet yetkilisi AFP haber ajansına, elde ettikleri ilk bilgilere göre göçmenlerin Malezya gemileri tarafından Endonezya sularına doğru uzaklaştırıldığını söyledi.

Yetkili, geminin Endonezya sınırına girdikten sonra batmaya başladığını, yerel balıkçıların da kendi gemileriyle onları çekip sahile götürdüğünü söyledi.

Birmanya'da Rohingya halkı olarak da bilinen Arakanlı Müslüman azınlığın mensupları, çoğunluktaki Budist toplumdan ve yönetimden gelen baskı ve saldırılar nedeniyle başka ülkelere kaçmaya çalışıyor.

Ancak bölge ülkelerinin kaçakçılığı engelleme operasyonları ardından gemi kaptanları ve insan kaçakçıları, binlerce kişinin bulunduğu gemileri deniz ortasında terk etti.

'Kapıları açın' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) de bu insanların günlerdir aç ve susuz olarak teknelerinde sürüklendiklerini söylüyor.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon Tayland, Malezya ve Endonezya hükümetlerine çağrıda bulunarak mağdurlara sınırlarını açmalarını istedi.

Ancak bu açıklama bölge ülkeleri tarafından olumlu karşılanmadı.

Malezya İçişleri Bakan Yardımcısı Wan Junaidi Jaafar, topraklarına izinsiz giren insanlara iyi davrandıklarını ancak kıyılarına bu şekilde çıkmalarına izin veremeyeceklerini söyledi.

Tayland Başbakanı Prayuth Chan-ocha da göçmenler için yeterli bütçelerinin olmadığını, onları kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Tayland, Bengal Körfezi'ndeki göçmen krizine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere 29 Mayıs'ta uluslararası toplantı çağrısı yaptı.

Toplantıya 15 ülkenin temsilcileri katılacak.

BM'ye göre bu yılın ilk üç ayında Arakan Müslümanı ve Bangladeşli 25 bin kişi teknelerle Malezya, Tayland ve Endonezya'ya gitmek amacıyla teknelerle ülkelerini terk etti.

Mülteci sayısının geçen yılın aynı dönemine göre ikiye katlandığı belirtiliyor.

Tayland geçen hafta Malezya sınırı yakınlarında Arakan Müslümanları ve Bangladeşli göçmenlere ait olduğu düşünülen 33 cesedin bulunmasından sonra insan kaçakçılarının kamplarını dağıtmaya başlamıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, bu yıl Şubat ayı sonu itibarıyla Malezya'ya 152 binden fazla sığınmacı başvurdu.

Bunlardan yaklaşık 141 bini Myanmar'ın Arakan bölgesi ile komşu Chin eyaletinden kaçan göçmenlerden oluşuyor.