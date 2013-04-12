Arakan'da askeri kampta Müslüman kadınlara tecavüz

Gönüllü gazetecilerin kurduğu internet sitesi Vice'da yayınlanan habere göre, Myanmar'da Rohingyalı Müslüman kadınların ordu tarafından kurulan askeri kamplarda seks kölesi olarak çalıştırıldıkları ve tecavüze uğradıkları iddia edildi.

Ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, "Vice" internet sitesi adına Arakan bölgesindeki Sitve kasabasına giden gazeteci Assed Baig, bazı Rohingyalı Müslüman kadınların askeri bir kampta zorla tutulduğunu öğrendiğini belirtti. Baig, yaşadıklarını şöyle aktarıyor: "Arakan bölgesinden gelen Müslüman kadınların, Myanmar ordusu tarafından askeri bir kampta tutulduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu öğrendim. Bu kanıtlar ve veriler Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) ulaştırıldı. Söz konusu kanıtlardan yola çıkan ILO, Mymanmar hükümetinden bu konuda bir soruşturma başlatmasını ve tutsak kadınların serbest bırakılmasını talep etti."



20 kadın ve 3 çocuk



Görgü tanıklarından, Sitve'nin 5 kilometre dışında Myanmar ordusunun 270'inci Alay Komutanlığı'na ev sahipliği yapan askeri üste, 20 Müslüman kadın ve 8 yaşından küçük 3 çocuğun tutulduğunu öğrendiğini belirten Baig şunları anlatıyor: "Görgü tanıklarından Emine, birgün kampın yakınından geçerken, kendisine seslenen kadınlar olduğunu duymuş. Emine'nin Müslüman olduğunu öğrenen kadınlar, yardım için yalvararak başlarından geçen korkunç olayları anlatmışlar. Müslüman kadınlar, her gün birçok askerin kampa gelerek kendilerine tecavüz ettiğini belirtmiş."

Ailelerinin bu durumdan haberdar olmadığını belirten askeri kamptaki kadınların geçtiğimiz yıl Haziran ayındaki olaylar sırasında buraya getirildiklerini ifade etmişler.



'Bizi öldürürler'



Myanmar'ın Bağımsızlık Günü törenlerinde askerlerin büyük bir kısmı kutlamalar için kamp dışına çıkınca Emine, Müslüman kadınlarla yeniden bağlantı kurmuş. Kadınlar askeri kampta yaşadıklarını şu cümlelerle dile getirmiş: "Uzun zamandan beri bu kamplarda tutululuyoruz. Bugün bizi rahat bıraktılar çünkü özel bir misafirleri var. Burada tutulduğumuz etrafa yayılırsa, bizi öldürürler."

Görgü tanığı Emine, kamplardaki bazı kadınların tecavüz sonrasında hamile kaldıklarını da belirtiyor.