İspanyol sinemasının en ilham verici yönetmenlerinden Pedro Almodóvar'ın son filmi 'Julieta' bugün vizyona girdi.

Filmlerinde melodram öğeleri sıklıkla kullanan Almadóvar, filmografisinde tam 20 filmi geride bıraktı. Ustanın 'Dönüş' filmi 2006 yılında Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülüne, 'Konuş onunla' filmi 2002 yılında En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülüne ve 'Annem hakkında her şey' filmi 1999 yılında En İyi Yabancı Film Akademi Ödülü'ne layık görülmüştü. Usta yönetmenin filmlerini hatırlamanın tam zamanı olduğu şu sıra en iyi filmleri BirGün'den Alkan Avcıoğlu tarafından derledi.

Almodóvar'ın son filmi, zorlu bir hayat süren Julieta'nın 1985 yılından 2015 yılına kadar geçen 30 yıllık süreçte yaşadığı olayları konu ediniyor. Julieta'nın başrollerinde Emma Suárez ve Adriana Ugarte yer alırken, Daniel Grao, Rossy de Palma, Inma Cuesta ve Dario Grandinetti kadroda yer alan diğer isimleri oluşturuyor.

En iyi Pedro Almodóvar filmleri şöyle:

Bunu Hak Etmek İçin Ne Yaptım? / Qué He Hecho yo Para Merecer Esto!! (1984)

'Bunu Hak Etmek İçin Ne Yaptım?', Almodóvar'ın absürd ve çılgın filmlerle dolu ilk döneminin belki en çılgın filmi değil. Belki en iyisi de değil. Ama en yaratıcılarından olduğu su götürmez. Bunuel'den Waters'a pek çok yönetmene göndermelerle dolu olan film, yönetmene ülke sınırlarını aşan bir ünün kapılarını aralamıştı.

Arzunun Kanunu / La Ley del Deseo (1987)

Almodóvar'ın filmografisinin ilk döneminin kilometre taşı olan 1987 tarihli yapım, yönetmenin hâlâ en iyi ve en özgün filmlerinden birisi. Hitchcock'tan Douglas Sirk'e uzanan bir aşırılıklar melodramları yapısını, yeraltı sineması ve camp estetiğiyle birleştiren yönetmenin, özellikle renk paletine hâkimiyeti kusursuz.

Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar / Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios (1988)

Almodóvar'a uluslararası anlamda şöhreti getiren ve onu İspanyol sinemasının yeni yüzü yapan 1988 tarihli film, çılgın bir sosyo-politik taşlamaydı. Kısa zamanda klasikleşen bu komedi, dizginlenemeyen enerjisiyle izleyicisini çılgın hikâye evreninin içine çekmekte hiç zorlanmıyordu. En İyi Film dahil 5 dalda Goya ödülü kazanan film, Altın Küre ve Oscar adaylığı da kazanmıştı.

Annem Hakkında Her Şey / Todo Sobre Mi Madre (1999)

Yabancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre ve Oscar ödülünü kazanan 'Annem Hakkında Her Şey', yönetmenin en sevilen filmlerinden biri. Cecila Roth'un olağanüstü performansıyla hafızalara kazınan film; kâğıt üzerinde aşırı derecede yüzeysel veya camp durabilecek melodram unsurlarından, duygusal derinliğiyle etkileyici filmler yaratmak konusunda Almodóvar'ın eşsiz bir hünere sahip olduğunun ispatı.

Konuş Onunla / Hable con Ella (2002)

Almodóvar'ın olgunluk döneminin en fazla öne çıkan başyapıtı 'Konuş Onunla', yönetmene ikinci Oscar'ını En İyi Özgün Senaryo dalında kazandırmıştı. Bugün artık 2000'lerin en iyi filmleri arasında sayılan 'Konuş Onunla' , benzersiz hikâyesi, flashback'lerle dolu anlatımı, Pina Bausch'un gösterisi, film içindeki sahte sessiz filmiyle her izleyişte kıymeti artan klasiklerden.

Kötü Eğitim / Bad Education (2004)

Yönetmenin en kişisel filmi 'Kötü Eğitim', kara film esintileri taşıyan, tutku dolu bir melodram. Bir anlamda yönetmenin tüm filmografisine dair bir kolaj niteliği taşısa da, atmosferiyle ve biçimsel tercihleriyle curcunası bol komedilerinden ayrılıyor. Çok katmanlı hikâye evreniyle büyüleyen filmin senaryosu için Almodóvar 10 yılın üzerinde çalıştığını söylüyor.

Dönüş / Volver (2006)

Filmografisindeki son döneminin en tutarlı çalışmalarından biri olan 'Dönüş', Almodovar'ın hikâye akışında yakaladığı doğallık ve Penelope Cruz'un kusursuz performansıyla, klasiklere özgü bir sinemasal tada sahip. 2006'da Cannes Film Festivali'nden 2 ödülle dönen film, yıl boyunca sayısız ödül kazanmaya devam etmiş ve pek çok yıl sonu listesinde boy göstermişti.