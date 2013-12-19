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'En az 20 ilde daha polisler görevden alınacak' iddiası

İstanbul merkezli operasyon sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan görevden almaların tüm yurda yayılacağı öğrenildi

19 Aralık 2013 03:24

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması başladıktan sonra gerçekleşen İstanbul ve Ankara'daki atamaların ardından İzmir, Bursa, Kayseri, Trabzon, Kocaeli başta olmak üzere en az 20 il emniyetinde görev değişikliği planlandığı iddia edildi. Bu illerde özellikle kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele müdürlerinin değiştirileceği belirtiliyor. 
milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, tayin ve atamaların belli dönemlerde yapıldığı emniyet teşkilatında, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında tayin dönemi olmamasına rağmen çok sayıda tayin ve görevden almalar yapılacak, bununla ilgili talimatlar ilgili birimlere ulaştırıldı.
 
Bursa:
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 3 şube müdürünün görev yerleri değiştirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet, Gasp ve Ahlak Bürolardan sorumlu Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Erol Turan, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü oldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü İhsan Yıldız ise Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Muhabere Elektronik Şube Müdürü Ümit Erdoğan ise, Nilüfer Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak. Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, atamaların Valiliğin tasarrufuyla gerçekleştirildiğini söyledi.
 
Trabzon: 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ile Özel Güvenlik Şube Müdürü yer değiştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Trabzon Valiliğine gönderdiği talimat doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Fatih Keçeli, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü görevine getirilirken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü görevine de Mustafa Bulut getirildi.
 
Kocaeli:
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürü Mehmet Ağzıbağlı, Eğitim Şube Müdürü görevine getirildi. Boşalan KOM Şube Müdürlüğü koltuğuna ise Yabancılar Şube Müdürlüğü görevini yürüten Ayhan Karakoyun getirildi. Ayhan Karakoyun'un yerine ise Hüseyin Tanrıkulu geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı illerimizde emniyet personelimizin görev yerleri, haklarındaki görevi kötüye kullanma iddiaları ile ilgili soruşturmalar nedeniyle değiştirilmiş, bazı illerde ise personelimiz, idari gereklilik nedeniyle farklı yerlerde görevlendirilmişlerdir" denildi.
 

Devletin zirvesinin korumaları da değişti

 
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevden alınan şube müdürleri arasında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Abdurrahman Özer ve Koruma Şube Müdürü Fahri Küçük'ün de bulunduğu öğrenildi. Koruma Şube Müdürü'nün görevden alınması ayrı bir önem taşıyor. Çünkü bu birim Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ilk derece ve yakın koruma görevi üstleniyor. Bu şubenin başındaki ismin değiştirilmesi, devletin zirvesindeki güven algısı çerçevesinde de ayrı bir önem kazandı.
 

Kritik operasyonlara imza atmışlardı

 
Görevden alınan müdürlerden Organize Müdürü Kaya, İstanbul'dan gelen Mali ve Organize Şube ekipleriyle birlikte operasyonun Ankara ayağında görev almıştı. Müdür Kaya, kamuoyunda büyük ses getiren Kamu İhale Kurumu'ndaki yolsuzluğu ortaya çıkaran ekibin başında yer almıştı. Kaçakçılık Müdürü Ertan Kaya ise bir süre önce gerçekleştirilen ve uluslararası organ mafyasının çökertildiği operasyona imza atmıştı. Mali Suçlar Müdürü Yalçınkaya da bir süre önce MKE'deki hurda yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştı. Siber Suçlar Müdürü Özer'in ise bu göreve 3 gün önce getirildiği öğrenildi.
 

Suçları haber vermemek

 
Görevden alınan şube müdürlerinin, "operasyon hakkında üstlerine bilgi vermeyerek, görevlerini kötüye kullandıkları" gerekçeleriyle görevden alındıkları öğrenildi.

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