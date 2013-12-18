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Ankara'da 18 emniyet şube müdürünün görev yeri değiştirildi

Ankara'da Kom, Mali, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri başta olmak üzere 18 şube müdürünün görev yerleri değiştirildi

18 Aralık 2013 21:43

İstanbul'da 11 polis müdürünün görev yerinin değişmesinin ardından, Ankara'da da 18 şube müdürünün görev yerleri değiştirildi. Bu arada Ankara ve İstanbul dışında Kayseri, Bursa, Trabzon ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu bazı illerin emniyet müdürlüklerinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube müdürlerinin de görev yerinin değiştiği öğrenildi.

 

İstanbul

 

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 2 yardımcısı, Organize Şube'de görev yapan 2 müdür yardımcısı ve Mali Şube'de görev yapan 2 müdür yardımcısı mevcut görevlerinden alındı.

Büyük Rüşvet adı verilen operasyonu yürüten şubelerden Organize Suçlarla Mücadele Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, Mali Suçlarla Mücadele Şube'den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun, Organize Şube Müdür Yardımcıları Şenol Demir, Ahmet Kalender ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy'da görevden alındı.

Sabah saatlerinde 5 şube müdürü de görevden alınmıştı.

 

Yeni görev yerleri belli oldu

 

İstanbul’da görevden alınan 2 il emniyet müdür yardımcısı ve 4 şube müdür yardımcılarının yeni görev yerleri belli oldu.

Buna göre,
Mali Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Hamza Tosun Silivri’den Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadeli Şube Müdürlüğü, İnterpol, Sierra, Europol’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı Sancaktepe’den Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na,
Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu Çekmeköy Müdür Yardımcılığı'na,
Kazım Aksoy ise Gaziosmanpaşa Müdür Yardımcılığı'na,
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcıları Şenol Demir Özel Güvenlik Şube Müdür Yardımcılığı'na,
Ahmet Kalender ise Eğitim Şube Müdür Yardımcılığı’na getirildi.

 

Yeni sorumlu müdürler belli oldu

 

Mahir Çakallı’nın yerine Beşiktaş ve Sarıyer’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Adalar, Hamza Tosun’un yerine ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız getirildi.

 

Ankara

 

Ankara'da Kom, Mali, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri başta olmak üzere 18 şube müdürünün görev yerleri değiştirildi.

Görev yerleri değiştirilen bazı müdürler şöyle:
Kaçakçılık Şube Müdürü Erkan Kaya
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Osman Şamil Kaya
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adem Yalçınkaya
Narkotik Şube Müdürü Emre Murat Korkmaz
Koruma Şube Müdürü Fahri Küçük

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emniyetpolisankaraşube müdürleri18 kişi

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