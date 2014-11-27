'En az 10 kişiyi saldırı düzenlemesi için Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderdim'

IŞİD’e katılmak üzere Suriye'ye gidenlerin terör saldırısı gerçekleştirmek üzere Avrupa'ya geri dönmesine yardımcı olan Hasan lakaplı kaçakçı, militanların Avrupa ’ya Türkiye üzerinden gittiğini belirtti. Hasan, militanların Suriyeli mültecilerin arasına sızıp Avrupa’ya ayak basabildiğini ifade etti. BuzzFeed News'dan Mike Giglio'ya konuşan kaçakçı, kimliğinin belirlenmesi riski nedeniyle yaşadığı kentin ve nereli olduğu bilgisinin gizli tutulmasını istedi.

Yazın başından bu yana en az 10 militanı Avrupa’ya kaçırdığını açıklayan Hasan’ın söylediklerinin doğruluğu henüz bilinmese de, konu hakkında konuşan ikinci bir kaçakçının anlattıkları da olayı doğruluyor.

Mültecilerin arasına karışıyorlar

Üç yıldır Suriyeli mültecileri Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderdiğini belirten Hasan, mültecilerin her birinden kişi başı 2 bin 500 dolar alıyormuş. Hasan, ilk olarak bu kişileri tekneyle Yunanistan’a gönderdiğini anlatırken, “insani işinin karanlık bir yöne sapmasından” rahatsız olmaya başlamış. IŞİD’lilerin mültecilerin arasına karışmasına izin veren kaçakçı, militanların, fark edilmemek için Irak veya Suriyeli mülteciler gibi davrandığını ifade etti.

Terör örgütü üyelerinin IŞİD’e bağlılıklarının devam ettiğinden emin olduğunu vurgulayan Hasan, “Avrupa’da terör saldırılarına hazırlanıyorlar. Yalnızca emir almayı bekliyorlar. Bekleyin, göreceksiniz” sözleriyle “Batı’da hakim olan terör saldırısı korkusunun haksız olmadığını” söyledi.

'Kardeşlerimizi de getirmek istiyoruz'

Yazın yaşadığı bir olayı anlatan Hasan, “sıradan bir mülteci gibi gözüken sakal tıraşı olmuş” bir müşterisiyle tanıştığı anı hatırlıyor. Kaçakçı, bu kişiyle arkadaş olduktan sonra, adamın IŞİD içinde orta düzeyde bir yetkili olduğunu öğrenmiş. Hasan’ın militana Avrupa’ya gitme sebebini sorması üzerine IŞİD’li, Avrupa’da saldırılara hazırlandığını “lafını sakınmadan” açıklamış. Hasan, “Batı dünyası IŞİD’in kendi ülkelerinde olmadığını düşünüyor – tüm cihatçıların savaşmak için Suriye’ye gittiğine ve orada öldüğüne inanıyorlar. Ne var ki bu adam, ‘Hayır. Savaşçılarımızı onların yerini alması için gönderiyoruz’ dedi” sözleriyle militanla arasında geçen diyalogu aktardı. Aynı militan, Yunanistan’a vardıktan sonra Hasan’a “Kardeşlerimizi de getirmek istiyoruz” yazan bir mesaj göndermiş.

Bunu takip eden aylarda, IŞİD militanı Hasan’a ek olarak 10 “müşteri” daha yönlendirmiş. Militanlarla fazla konuşmadığını söyleyen Hasan, her bir IŞİD’liden bin dolar aldığını ifade etti. Hasan, “Avrupa’ya gitmeleri kolay. Herhangi bir kaçakçıya gidip mülteci olduklarını söyleyebilirler” dedi.

'Hükümetlere saldırılarla problemim yok'

Kendini “IŞİD destekçisi” olarak tanımlayan kaçakçı, terör örgütünün “Batı’ya karşı yürüttüğü kampanyaya” karşı sempati duyduğunu ve “dindarlıklarını” takdir ettiğini vurguladı. Bu nedenle IŞİD militanlarını Avrupa’ya göndermeyi kabul ettiğini söyleyen Hasan, “Kuran’da eğer sizinle savaşmaya gelirlerse, siz de onlarla savaşmalısınız yazıyor ve Batılı ülkeler onların ülkelerini bombalıyor” ifadeleriyle IŞİD’i destekleme gerekçesini anlattı. Ne var ki kaçakçı, “IŞİD’in Avrupa’daki hükümetlere saldırılar düzenlemesiyle sorununun olmadığını” belirtse de “sivil kayıplardan” korkuyormuş. Hasan, “Onları Avrupa’ya savaşmaya gönderiyorum gibi hissediyorum. Bu benim yapmam gereken iş olmamalıydı” dedi.

Öte yandan, İstanbul merkezli bir başka insan kaçakçısı, IŞİD’in Avrupa’ya mülteci olarak sızmasının “imkansız” olduğunun altını çizerken, bu kişilerin, özellikle sığınma başvurusu yaparlarsa “eninde sonunda” yakalanacağını belirtti.