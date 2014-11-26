IŞİD internetten cihatçı topluyor



Yüzleri maskeli, siyah giysiler giymiş silahlı dokuz adamı IŞİD'e bağlılık yemini ederken gösteren bu videonun görüntü kalitesi izleyenleri şaşkınlığa düşürecek cinsten. IŞİD'in yayınladığı birçok video teknik açıdan neredeyse profesyonel müzik videoları ve Hollywood filmlerini aratmıyor.

"El Kaide'nin Alman Savaşçıları" adlı kitabın yazarı İslam Bilimci Guido Steinberg, IŞİD'in başından beri kullandığı medya materyalleri konusunda çok titiz olduğunu belirtiyor. Steinberg, "Örgüt, medya faaliyetleri konusunda hep çok profesyonel bir çizgi izledi. 2013 yılından bu yana yabancıların büyük bölümünün diğer gruplar yerine IŞİD'i tercih etmesinin nedenlerinden biri elbette bu" diyor.

IŞİD'in çoğunlukla kişisel bağlantılar sayesinde bünyesine yeni isimler kattığını kaydeden Steinberg, ancak örgütün büyümesinde sosyal medyanın yerinin de yadsınamayacağına işaret ediyor.

İslam bilimci "Büyük ihtimalle 2011 yılında hazırlanmış bir video var. O zamandan bu yana sosyal medyada diğer terörist gruplara üstünlük sağlamış durumdalar. Sosyal medya, kontrolü çok güç olduğundan dolayı terörist organizasyonlara açık bir avantaj sağlıyor" açıklamasını yapıyor.

Önlemler yetersiz kalıyor

Son dönemde IŞİD'in videoları ve bu videolara giden linkler çok kısa süreler içinde kaldırılmaya başladı. Ancak bu durum IŞİD'in internet propagandasını durdurmak için yeterli değil.

Örgüt, bir ana internet sitesi ve ona bağlı binlerce sayfa üzerinden propagandasını sürdürüyor. Sesli mesajlar, fotoğraflar, özel olarak kurgulanmış ya da şiddet sahneleri içeren İngilizce altyazılı videolardan oluşan içerik neredeyse dakikada bir güncelleniyor.

IŞİD'in ele geçirdiği her bölgenin kendi yerel haber kanalı bulunuyor. İçerikler Arapça. Adeta cihatçılar için uzaktan eğitim imkanı sunan bu internet portalına hala rahatça erişim sağlanabilmesi ise dikkat çekici bir durum.

Firmalardan açıklama yok

İnternet sitesinin alan adı, Rightside firmasının kardeş oluşumlarından Seattle merkezli Amerikalı eNom firmasına ait. Firmanın sözcüsü söyleşi DW'nin söyleşi talebini "Firmamız müşterilerimizin ilgili olabileceği yasadışı eylemler konusunda güvenlik makamlarıyla düzenli iletişim halindedir" notuyla e-posta üzerinden geri çevirdi.

IŞİD'e ait videoların büyük bölümü ise Kaliforniya'daki bir kuruluşun sunucularında depolanıyor. Bu kuruluş da DW'nin yazılı söyleşi talebine yanıt gelmedi. Amerikan makamları ve Alman İçişleri Bakanlığı’ndan da bu konuda ayrıntılı bir açıklama şimdiye dek yapılmadı.