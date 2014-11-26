Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'den 600 kadar kişi IŞİD'e katıldı, 100'den fazlası öldürüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul’un bir günde boşaltılacağını tahmin etmediklerini itiraf ederek, bugüne kadar Türkiye’den IŞİD’e 600 kişinin katıldığını ve bunların 100’den fazlasının da çatışmalarda öldüğünü söyledi. Çavuşoğlu, AKP’nin Pan-İslamist bir yaklaşımı olmadığını savunurken de “Atatürk’ün ‘yurtta sulh cihanda sulh’ ilkesinden vazgeçmedik” dedi.

Bu yıl Dışişleri Bakanlığı ve AB Bütçeleri ilk defa Plan Bütçe Komisyonu’nda birlikte görüşüldü. Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’in haberine göre, muhalefetten habersiz gerçekleşen bu değişikliğin yarattığı gerilimle önceki gün yapılan bütçe görüşmelerinde Çavuşoğlu, AKP’nin IŞİD’i eski adlarıyla 2005’ten bu yana terörist örgüt olarak kabul ettiğini söyledi. Türkiye’nin emperyalist bir yaklaşımı olmadığını savunan ve El Nusra ve IŞİD’i terörist gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Yurtta sulh cihanda sulh ilkesine inanıyoruz. Ama her zaman yurtta da sulh olmamış, cihanda da sulh olmamış. İçeride de geçmişte çok sorunlarımız oldu. Dersim katliamı gibi, darbeler oldu, insanlar katledildi, Kıbrıs’a müdahale etmek zorunda kaldık ama bu Mustafa Kemal’in felsefesinin değişmesi anlamına gelmez” dedi. Bakanın Komisyon’daki dikkat çeken diğer mesajları ise şöyleydi:

Tahmin etmedik

IŞİD bugün Irak’ın yaklaşık yüzde 35’ini kontrol ediyor. Bir günde Musul’un boşaltılacağını tahmin etmedik. Diyorsunuz ya, Musul Konsolosluğu memurları da 46 vatandaşımız niye rehin alındı. Çünkü bir günde 70 bin kişi terk etti burayı.

BM’de kaybettik çünkü

Konjonktür bizim aleyhimizeydi. Mısır’daki olaylardan dolayı bazı Körfez ülkelerinin bizim aleyhimize açıkça çalışması. Kobani’den dolayı niye Türkiye oraya müdahele etmiyor diye. Oysa PYD de bizim oraya girmemizi istemiyor. Büyük bir algı operasyonu oluştu.

IŞİD de PYD de bölmek istiyor

PYD ve PKK birliktedir. Bizim Kobani’de karşı çıktığımız PYD’dir ve ikisi de birlikte hareket etmektedir. IŞİD de PYD de Suriye’yi bölmek istiyor.

PKK ile mücadelede samimiyiz

Çözüm sürecinde samimiyiz. Ama terörle mücadelede de samimiyiz. PKK silahlı eylemlerini sürdürdüğü sürece, özellikle PKK’ya para kaynağı sağlamak için yurtdışında yayın yapan kuruluşlarla elbette Dışişleri Bakanlığımız o ülkeler nezdinde girişim yapar

Seçimler için Yurtdışı’na yeni sistem

Dışişleri, yurtdışında oy verme konusunda yaşanan sıkıntılar konusunda üzerlerine düşeni yaptı. YSK’nın randevu sistemi vatandaşlara zulüm oldu. Şimdi Meclis Başkanlığı’na yeni bir teklif gönderiyoruz. Gelin hep beraber vatandaşımızın özgürce oy kullanmasını sağlamasının önündeki engelleri hep beraber kaldıralım. 2015’te inşallah vatandaşlarımız daha fazla oy kullanabilecekler

Shangay’ı istemiyoruz

Shangay İşbirliği Örgütü ile sadece diyalog ortağı olmak istiyoruz. Bu konudaki çalışma içinde olduğumuzu önceden beyan ettik. Tam üyelik gibi bir hedefimiz yoktur.”

‘Ak-Saray’a Elysee kıyaslaması

Ak-Saray’a yönelik eleştirilerin sık sık gündeme geldiği toplantıda İngiltere Başbakanı’nın Downing Caddesi 10 Numara’daki evi anımsatılırken, AB Bakanı Volkan Bozkır ise bütçe görüşmelerinde, Ak-Saray’ı, Fransa’daki Elysee Sarayı ile “Siz hiç Elysee Sarayı’nı gördünüz mü?” sözleri ile kıyasladı. Bozkır, devletin itibarında tasarruf olmayacağını düşündüğünü belirtirken, “CHP’nin vizyonunun genişlemesini bu tür önemli projelere bakışından anlayacağız. Köprüye, havalimanına karşı çıkıp cumhurbaşkanlığına karşı çıkıp sonra CHP genel merkezini koca bina yapıp. Eğer bu mantıkla gidilseydi CHP genel merkezi Ulus gazetesinin olduğu yerde küçük binada kalırdı. Bakanlar Kurulu yerin iki kat altında, Başbakana gelen misafirlerin basın toplantısı yerin 3 kat altında. Hakikaten içinize sindirebiliyor musunuz. Şimdi o Başbakanlık binası eski cumhurbaşkanlığımızın olduğu yere taşınacak” dedi.

‘Ben söyledim, İsrail askerleri orayı boşalttı’

Bozkır, İsrail askerlerini kast ederek, “Buraya (Mescid-i Aksa) postalla giren askerlere mesaj yolluyorum. Eğer oradan hemen çıkmazsanız postalınızı elinize veririz, koşa koşa arkanızdan bakarız” sözlerini savundu. Bozkır, “Ben söyleyince orası boşaltıldı, onu biliyorum” iddiasında bulundu.

Türkiye-AB ilişkilerine dair nişanlılık benzetmesinin tartışıldığı toplantıda Bozkır, MHP’li Mehmet Günal’ın “Nişandan vaz geçmiyor musunuz yani” sorusuna, “Siz 50 yıldır iktidara gelemediniz diye siyasetten vaz geçiyor musunuz” diye yanıt verdi. Ardından da Fenerbahçe’nin maçına da işaret eden Bozkır, “8 saattir bu golü atmak için bekliyorum” diye kendini savundu. HDP’li Adil Zozani ise, “Yeni bakansınız hevesiniz kursağınızda kalmasın” diyerek laf attı.