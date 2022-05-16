Emre Olur'dan Cahit Özkan açıklaması; Sedat Peker paylaştı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, 'basın danışmanı' olarak bilinen Emre Olur’un, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkındaki bir açıklamasını paylaştı.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına katılan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, o zaman teslim oldu" demiş; AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise, "Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" açıklamasını yapmıştı. Özkan'ın açıklamaları AKP'de tartışmalara neden olurken, gazeteci İsmail Saymaz, "Öğrendiğim kadarıyla AK Parti’de, Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan istifa etmesi istendi. Ancak Özkan, direniyor" bilgisini aktarmıştı.

"BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?"

Sedat Peker'e yakınlığı ile bilinen Emre Olur, bugün yaptığı paylaşımında Cahit Özkan’ın BAE ile ilgili açıklamalarının hangi soru üzerine yapıldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Gazeteci dostlarımızın gözünden kaçmış olabilir. Cahit Özkan’ın yaptığı açıklamalar çok önemli! Ancak haberin önemini on kat arttıracak olan ise Armağan Çağlayan'ın ‘BAE ile Sedat Peker’i susturmak için mi yakınlaştınız?’ sorusuna bu cevabın verilmiş olmasıdır”

Özkan ne söylemişti? Program sırasında Armağan Çağlayan tarafından Özkan'a "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu soruldu. Özkan şöyle yanıt verdi: “15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa… "BAE teslim oldu" Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

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