Kübra Par: Cahit Özkan’ın bugün karşılaştığı tepkinin nedeni sadece BAE açıklaması değil, bir birikimin sonucu

HaberTürk yazarı Kübra Par, Birleşik Arap Emirlikleri açıklamaları parti içinde tartışmalara neden olan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın karşılaştığı tepkinin nedeninin bir birikimin sonucu olduğunu yazdı.

AKP’li Özkan’ın Armağan Çağlayan’ın konuk olduğu “Gör Beni” programındaki Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin açıklamaları partisi tarafından tepki çekmişti. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan’ın söz konusu açıklamalarının parti görüşlerini yansıtmadığını açıklamıştı. Kübra Par, bugünkü yazısında, “Aslında bu Cahit Özkan’ın ilk vukuatı değil” diye yazdı.

“Daha önce de kraldan çok kralcı açıklamalar yapması parti içinde rahatsızlık yaratıyordu” diyen Par, şu örneği verdi:

“Örneğin HDP’ye kapatma davası açılmasının ardından Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek “HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacaktır” demişti. Ben o dönem bu sözleri iktidar kurmaylarına sormuş ve tıpkı bugün olduğu gibi ‘Cahit Özkan’ın açıklaması parti kararını yansıtmıyor’ yanıtını almıştım. Bu fikir ayrılığını buradan da yazmıştım. Zaten sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hiçbir AK Partili yetkili kapatmayı savunmadı. Konuştuğum isimler o gün de Cahit Özkan’ın bu tarz çıkışlarının içeride pek hoş karşılanmadığını fısıldamışlardı.”

Par, “Yani bugün karşılaştığı tepkinin nedeni sadece BAE açıklaması değil, bir birikimin sonucu... Göze girmek için hamasi ve abartılı konuşmalar yapan kimi diğer AK Parti milletvekilleri de buradan kendilerine ders çıkarır mı acaba?” ifadelerini kullandı.