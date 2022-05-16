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Ahmet Hakan’dan Cahit Özkan yorumu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor

16 Mayıs 2022 08:05

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ı eleştirdi. Özkan’ın katıldığı bir yayındaki açıklamalarını hatırlatan Hakan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor diye düşündüm” yorumunu yaptı.

AKP’li Özkan’ın Armağan Çağlayan’ın konuk olduğu “Gör Beni” programındaki Birleşik Arap Emirlikleri’ne ilişkin açıklamaları partisi tarafından tepki çekti.  AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan’ın söz konusu açıklamalarının parti görüşlerini yansıtmadığını açıkladı.

Hakan bugünkü yazısında, “Cahit Özkan’ın bana esas düşündürttüğü şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işi gerçekten zor, hem de çok zor” diye yazdı.

Özkan ne demişti?

Program sırasında Armağan Çağlayan tarafından Özkan'a "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu soruldu.

Özkan şöyle yanıt verdi: 

“15 Temmuz’un mademki finansörü, mademki Türkiye’ye kast eden FETÖ terör örgütü ve Türkiye düşmanlarının finansörü, Birleşik Arap Emirlikleri. Esas sormamız gereken soru şu: Biz buna inanıyoruz, siz inanıyor musunuz? Biz de inanıyoruz. O zaman siz niye Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber ilişki kurmamızı istediniz?

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bize ‘Niye Birleşik Arap Emirlikleri'ni dışlıyorsunuz?’ dedi. Sanki Birleşik Arap Emirlikleri dünyanın tek uluslararası süjesi ve onlarla ilişki kurmadık diye Türkiye uluslararası toplumda yalnızlaştığı ifadelerini kullandılar. Yahu benim çıkarım neyi gerektiriyorsa…

Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

 

Ahmet HakanCahit ÖzkanArmağan Çağlayan
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