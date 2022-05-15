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Fatih Altaylı: Cahit Özkan’ın söyledikleri partinin görüşünü yansıtmıyorsa, kimin ki yansıtıyor, grup kulisindeki çaycınınki mi!

Ömer Çelik - Cahit Özkan

15 Mayıs 2022 13:56

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan hakkındaki, “Sayın Cahit Özkan’ın Türkiye ile BAE ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasına ilişkin olarak, “Cahit Özkan’ın söyledikleri partinin görüşünü yansıtmıyorsa, kimin ki yansıtıyor, grup kulisindeki çaycınınki mi!" değerlendirmesini yaptı. 

Altaylı yazısında, "Bir başka acayip durum ise Cahit Özkan’ın pozisyonu. Beyefendi, partinin grup başkanvekili. Yani TBMM çatısı altında partinin en yetkili ikinci kişisi. Cahit Özkan’ın söyledikleri partinin görüşünü yansıtmıyorsa, kimin ki yansıtıyor? Grup kulisindeki çaycınınki mi!Bence AK Parti yönetimi (Cahit Özkan hariç), bir liste yayınlasın ve kimin görüşleri parti görüşünü yansıtır, kiminki yansıtmaz bize önceden bildirsin. Ve bence listeye çaycıyı da yazsınlar. Muhtemelen bazılarından daha şuurlu açıklamalar yapacaktır." ifadesini kullandı. 

Ömer ÇelikCahit ÖzkanFatih AltaylıAK Partigörüş
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