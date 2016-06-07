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Spor

Emre Mor, Borussia Dortmund'a imzayı attı

Fatih Terim'in özel izniyle menajeriyle Almanya'ya giden Emre Mor, 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

07 Haziran 2016 19:31

Borussia Dortmund, 18 yaşındaki milli futbolcu Emre Mor'la 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. 

Uzun süredir ismi Liverpool, Bayern Münih, Juventus ve Dortmund ile anılan milli oyuncu Emre Mor, kararını verdi. Fatih Terim’in özel izniyle bugün menajeri Muzzi Özcan ile bugün erken saatlerde Dortmund’a giden Emre Mor, Borussia Dortmund’la anlaştı.

Transferin resmileşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Emre Mor, ''Dortmund, tutkulu taraftarı ile birlikte Avrupa'nın en büyük takımlarından. Bir an önce takım arkadaşlarımla birlikte yeni sezona başlamak için sabırsızlanıyorum'' dedi. 

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ise, ''Emre Mor doğuştan yetenekli, Hücum potansiyeli çok yüksek ve gelişime açık bir futbolcu'' dedi. 

Danimarka'da doğup büyüyen ve futbol kariyerine orada başlayan 18 yaşındaki Emre Mor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 kadrosunda da yer alıyor. Topa olan hakimiyeti ve adam eksiltme özelliği ile dikkat çeken Emre Mor, gelecek sezon Borussia Dortmund'a bir başka Türk futbolcu Nuri Şahin'le birlikte forma giyecek. 

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