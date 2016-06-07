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Spor

Mehmet Demirkol: Emre Mor adamın safra kesesiyle karaciğerinin arasından geçiyor

"Çok iyi çalım atıyor, mükemmel gidiyor, olağanüstü ama akın sonlanmıyor"

07 Haziran 2016 15:07

Fanatik gazetesi yazarı ve NTV Spor’da yayımlanan Spor Servisi programının yorumcusu Mehmet Demirkol, A Milli Takım’ın yeni yıldız adayı Emre Mor’un performansına ilişkin, “Emre adamın içinden geçiyor. Yani safra kesesiyle karaciğerinin arasından geçebiliyor adamın. Nasıl çalım attığını anlamıyorsun ama iş kaleye gitmiyor” yorumunu yaptı. 

Demirkol, programın sunucusu Fuat Akdağ’ın “Hırvatistan maçında 90 dakika oynar, atağı da kalede bitirirse” sözleri üzerine ise “Gol atmasını, asist yapmasını istemiyorum. O zaman Arsenal filan olur. Böyle bir potansiyel var. Denenecektir zaten. Buralarda tıkanan yerli yabancı çok örnek gördük. Çok iyi çalım atıyor, mükemmel gidiyor, olağanüstü ama akın sonlanmıyor. Kalede bitiren bir oyuncuya herkesin ihtiyacı var. Sadece bizim değil” ifadelerini kullandı.

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