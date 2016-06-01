Spor yazarları Emre Mor’un performansını değerlendirdi

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında oynayan 18 yaşındaki futbolcu Emre Mor, Karadağ maçındaki performansıyla ilgi odağı oldu. Bir anda en çok konuşulan Türk futbolcu haline gelen genç futbolcuyu spor adamları değerlendirdi.

Al Jazeera’nın haberine göre, teknik direktör Hikmet Karaman'a göre Emre Mor'un özellikleri bir dönemin yıldızları Kevin Keegan ile Simonsen'in aynısı.

Hikmet Karaman, Emre Mor hakkında "Topla çabuk driplinge kalkan, rakibin üstüne giden, rakibi geçtikten sonra pasla oynayan, sonra da çabuk boş alana kaçan bir isim. Oyuncu rakibin sağından ya da solundan topu atıp, tersten geçmeyi başarırken, sonrasında da şut şansı yaratabilmekte. Bunlar bir dönemin yıldızları Kevin Keegan ile Simonsen'in özelliklerinin neredeyse aynısı. Günümüz futbolunda şu anda dünya ve Avrupa piyasında bu özelliklere sahip bir ikinci isim yok. Emre Mor, bu iki eski yıldızın karışımı ve daha çabuk olanı. Çabukluğu ile beraber top tekniği var. EURO 2016'da Arda ile yıldız adayım." diyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Uğur Meleke "Son dönemde az bulunan kısa mesafede patlama özelliğivar ve jenerasyonuna özgü sınırsız özgüveni de mevcut. Eğer yeteneğini takım disiplini içine sıkıştırabilirse büyük takım oyuncusu özelliğine sahip. Milli takımın kenar oyuncularınının hemen hepsinin yetenek sıkıntısı var. Yasin, Volkan Şen çalımcı ama çok yetenekli değiller" yorumunu yaptı.

Metin Tekin'e göre ise çabukluk, Emre Mor'un en önemli özelliği:

"Benim futbolcuya bakışımda çabukluk çok önemli bir kriterdir. Emre buna sahip bir oyuncu, bunu gördüm. Oyun aklının da belli bir seviyede olduğu izlenimini verdi. Şunu söylemek gerekir, Euro 2016 kadrosunda görmek çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Kısa sürede gösterdikleriyle 23 kişilik kadroda rahatlıkla görebiliriz kendisini"

Eski futbolculardan İskender Günen ise "29 Mart'taki 5-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan Slovakya maçında ilk kez izlemiştim. Dikkatimi çeken tek oyuncuydu. Topla buluştuğunda son derece çabuk hareket ediyor ve tekniği üst düzeyde. Ve her şeyden önemlisi, çok genç olmasına rağmen oyun bilgisi yüksek. Fransa'da olmalı" yorumunda bulunuyor.

Hakan Ünsal da "Soy ismi rengarenk bir futbolcumuz oldu. Daha bir şey görmediğimizi düşünüyorum. Bu gördüklerimizden onu beğendiysek asıl göreceklerimizle neler hissederiz düşünemiyorum. Tatlı heyecanı, o heyecanın verdiği güzel telaş, bunlar çok iyiydi. Safkan yeteneklerinin küçük bir sunumunu izledik. Müthiş bir potansiyeli olduğu ortada. Umarım doğru takım ve hocayla gelişimini tamamlar" değerlendirmesinde bulundu.