Emrah Serbes’ten Kanal D’ye: Behzat Ç. ne oldu; senaryoyu yazdım, oyuncular hazır, korkuyor musunuz?

Bir döneme damga vuran polisiye dizi Behzat Ç.’nin yazarı Emrah Serbes, Kanal D’ye dizinin hâlâ neden yayınlanmadığına ilişkin sorular sordu. Serbes, Twitter hesabından “Behzat Ç. ne oldu? Senaryoyu yazdım, bütün oyuncular hazır. Birileri bana da bir açıklama yaparsa sevineceğim. Korkuyor musunuz?” dedi.

Darbe girişiminin 5 gün öncesinden başlayacaktı

Serbes, Cumhuriyet’ten Ceren Çıplak’a verdiği bir söyleşide "hikâyenin darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’dan 5 gün öncesine dayanarak başlayacağını" belirterek, şunları söylemişti:

“Daha koyu bir karakter geliyor ama aynı zamanda insanlara umut da vaat edecek. Ankara, Türkiye’deki katliamların merkezi oldu. Behzat Ç. de bir polis olarak bunlara şahit oldu ve bunun tramvasını da yaşayacak. Behzat Ç. 10 Ekim Ankara Gar katliamının tramvasını da yaşayacak ama kendi hayatını da sürdürecek."

"Behzat Ç.'yi mecburen alacaklar"

"17 - 25 Aralık operasyonlarından sonra emniyette pek polis kalmadığı için mecburen Behzat Ç.’yi geri alacaklar, yani 17-25 Aralık sürecinden sonra emniyette devam etmiş olacak" diyen Serbes, "Cinayet büroda. Ondan sonra başlayacak bizim hikâyemiz. Dizi Behzat Ç.'nin kişisel hikâyesi olacak aynı zamanda" ifadelerini kullanmıştı.

“Cemaati anlatmıştık”

"Bir önceki hikâyede cemaat yapılanmasını net olarak anlattık" diyen Serbes, "Emniyet içindeki ayak oyunlarını anlattık. O zaman için bunları anlatmak büyük cesaret gerektiriyordu. AKP’li milletvekillerinden tutun AKP’nin yüksek yöneticilerine kadar demedik laf bırakmamışlardı. O zaman cemaat ile yakındılar ama biz bunları anlatabiliyorduk. Biz o zaman bölüm kasetini kanala gönderdiğimizde yayımlanıp yayımlanmayacağını bile bilmiyorduk. O zamanlar bıçak sırtı bir durumdu. Seyirci ile beraber izlerken görüyorduk" diye konuşmuştu.

“İdam isteriz diye demokrasi nöbeti olamaz”

Yeni Behzat Ç. için "Her zaman muhalif bir tonu olacak" diyen Emrah Serbes, demokrasi nöbetlerine gönderme yaparak, "İdam isteriz diye bir demokrasi nöbeti olamaz. Behzat Ç. emirle nöbet tutmaz. Behzat Ç. kendi nöbetini tutacak" vurgusunda bulundu.