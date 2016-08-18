Behzat Ç.'nin ekranlara dönüşü önündeki en büyük engel ortaya çıktı

Fenomen dizi Behzat Ç.’nin yeniden çekilmesinin önündeki önemli engel ortaya çıktı. Eserin sahibi Emrah Serbes ile senarist Ercan Mehmet Erdem’in arasındaki gerginlik nedeniyle proje şu an hayata geçirilemiyor.

Uçankuş’un haberine göre; Star TV’de toplam 96 bölüm süren dizinin çekilmesi için Kanal D ile görüşüldü. İlk etapta 45 dakikalık bölümler halinde 10 bölüm çekip, sonra onları peş peşe 2’şer bölüm yani 90 dakika olarak yayınlama planı üzerine duruldu. Ancak bu konu için önemli bir engelin olduğu öne sürüldü.

Aynı ekip, yakın zamanda yine Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünü oynadığı ’46 Yok Olan’ projesini çekerken gerginlik yaşadı. Behzat Ç. eserinin sahibi Emrah Serbes ile Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından beri arkadaş olduğu senarist Ercan Mehmet Erdem, kavga etti ve araları bozuk. Bu nedenle Besikçioğlu, yeniden efsane dizide oynamayı kabul etse bile şu aşamada eski Behzat Ç. ruhunu yansıtacak senarist yok.

“Olabilir, görüşüyoruz”

“Behzat Ç.”nin yeniden çekileceği iddiası, projenin tutkunları arasında heyecan yaratmıştı. ‘Her temas iz bırakır’ sloganlı polisiye eserin sahibi Emrah Serbes’in, twitter sayfasına yazdığı “Olabilir, görüşüyoruz” mesajı ise “BehzatÇyeniden” etiketini sosyal medyada en çok konuşulan konu başlığı yapmıştı.