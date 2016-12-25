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Kültür-Sanat

Erdal Beşikçioğlu açıkladı; Behzat Ç. ne zaman başlayacak?

Behzat Ç.’nin ekranlara döneceği haberi dizinin izleyicilerini sevindirmişti

25 Aralık 2016 23:25

Ekranlara döneceği konuşulan Behzat Ç. dizisinde başrol olarak rol alan Erdal Beşikçioğlu dizinin ne zaman yayınlanacağını açıkladı. 46 yaşındaki Beşikçioğlu bugün katıldığı bir programda, izleyicilerine 13 bölümlük Behzat Ç. çekeceklerini ve yaz aylarında yayınlanacağının müjdesini verdi. 

Geçtiğimiz aylarca, sevilen dizi karakteri Behzat Ç.’nin ekranlara döneceği haberi dizinin izleyicilerini sevindirmişti. Beşikçioğlu, “Dizinin yayını için dijital platform Blu TV'yle konuşuyoruz” diyerek, internetten izlenebileceğinin sinyallerini vermişti.

 

 

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