700 polise KCK tayini iddiası

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, 8 Şubat’ta Terörle Mücadele ve Organize Suçlar Şube Müdürleri’yle İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı’nın görevden alınması, 15 Şubat’ta ise emniyet amiri ve komiser düzeyinde 10 memurun başka yerlerde görevlendirilmesinin ardından 3. bir tayin dalgası daha geldiği iddia edildi. İçişleri Bakanı İdris Nain Şahin ise iddiayı yalanladı.

Habertürk'ün haberine göre, KCK operasyonlarını yürüten Terörle Mücadele, Organize Şube ve İstihbarat Şubesi’nde görevli polis memurları, pazar sabahı uyandıklarında cep telefonlarında “şark tayini” mesajı buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen atamalar, İstanbul Emniyeti tarafından dün personeline tebliğ edildi.

Toplam 700 polis

Mesajda, 3 şubede görevli toplam700 polis memurunun, ‘şark’ta, yani Doğu illerinde görevlendirildikleri bildirilirken, bugün İstanbul Personel Şube Müdürlüğü’ne başvurmaları istendi. Ataması yapılan uzman polis memurlarının birçoğunun, KCK ve Ergenekon gibi önemli operasyonlarda görev yapan emniyet mensupları olduğu belirtildi.

Atamanın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 350, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde 200, Organize Şube Müdürlüğü’nde ise 150 polis memurunu kapsadığı öğrenildi. Tayinlerin, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. İstanbul Emniyeti’nin kritik yerlerde görevli personel için tayinlerin ertelenmesini Emniyet Genel Müdürlüğü’nden isteyebileceği, bir yıla kadar erteleme yapılabileceği öğrenildi.

İkinci şark hizmeti

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, ayrıca 2000 yılından önce şark görevini yapmış polis memurlarına yeniden aynı görevin verilmesiyle ilgili olarak 10 gün önce yeni bir yönetmeliği uygulamaya koyduğu kaydedildi. Bu kapsamda, şark tayini yapılan 700 polisten 96’sının ikinci şark görevine gidecekleri ifade edildi. Daha önce Doğu’da görev yapan deneyimli birçok polisinse, ikinci şark görevi nedeniyle emekliliğini isteyeceği belirtiliyor.

7 il seçecekler

Ataması yapılan polismemurları bu süreçte 7 il seçme hakkına sahip bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün değerlendirme yapmasından sonra şark tayini çıkan polis memurlarının ataması yaz aylarını bulabilecek.

1. Dalga 8 Şubat’ta vurdu dün tsunamiye dönüştü

İstanbul Emniyeti’ndeki ilk dalga 8 Şubat 2012’de yaşandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ve 4 MİT görevlisinin Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrılmasından bir gün sonra, Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün, İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan ile İstihbarattan Sorumlu

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, görevden alınarak Ankara’ya atandı.

Görevden alma yazılarında herhangi bir gerekçe belirtilmedi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Atayün ve Demirhan’ın yerine kısa sürede atama yaptı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne Mali Şube Müdürü Ömer Köse, İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne Demirhan‘ın yardımcılığını yapan Serdar Güldalı getirildi.

Önemli operasyonları yönettiler

Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün görevdeyken Balyoz Darbe Planı iddialarına ilişkin geniş çaplı operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Ergin Saygın ve eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 17 emekli general, 4 muvazzaf amiral, 27 subay ve 1 astsubay gözaltına alındı. Muvazzaflar Merkez Komutanlığı’nda, emekliler ise Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulandı

İlk dalgadaki 3 isimden biri

8 Şubat'ta yaşanan ilk dalgada görevden alınıp Ankara’ya atanan isimlerden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün

Ergenekon operasyonları

Ergenekon soruşturması kapsamında ise 10’uncu dalgadan sonra yapılan tüm operasyonlara bizzat imza attılar. Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel ve eski MGK Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç’ın da bulunduğu 30’un üzerinde kişi soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eski Özel Harekâtçı İbrahim Şahin ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 2 şube müdürünün de aralarında bulunduğu 20’den fazla Özel Harekâtçı polisle bazı askerler de gözaltına alındı. Aralarında 2’si aktif görevde, 3’ü eski 5 rektör ve çok sayıda profesörün olduğu 43 kişi gözaltına alındı.

Karargâh operasyonu

Devrimci Karargâh Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar da iki müdür döneminde yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile “Devrimci Karargâh Örgütü’’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hanefi Avcı, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alındı.

KCK operasyonları

KCK/PKK soruşturması kapsamında onlarca operasyon yapıldı ve yüzlerce kişi gözaltına alındı. BDP bünyesinde kurulan siyaset akademilerinde bölücülük yapıldığı iddiasıyla BDP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı’nın da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Poyrazköy başta olmak üzere gömülen silahların bulunması için yapılan kazılar sırasında da Yurt Atayün ve Erol Demirhan görevdeydi. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, ilk görevden almaların ardından “Bu rutin bir uygulamadır. Bir görev değişimidir” dedi

2. dalgada 10 polis alındı

İstanbul Emniyeti’ndeki ikinci şok tayinler ise 15 Şubat’ta gerçekleşti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki terör örgütü KCK/PKK bürosundan sorumlu 1 şube müdür yardımcısı, 2 emniyet amiri, 1 başkomiser ve 1 komiser olmak üzere 5 kişiyle, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden 2 emniyet amiri, 2 başkomiser ve 1 komiser görevlerinden alınarak başka görevlere atandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 52 şube müdürlüğünde, yaklaşık 35 bin polis memuru görev yapıyor. En kritik şubelerden biri olan Terörle Mücadele Şubesi’nde yaklaşık 600 polis memuru çalışıyor.

Bakan Şahin haberi yalanladı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde görevli 700 polisin ''şark hizmetiyle'' görevlendirilmesine yönelik haberin ''aslı olmadığını'' belirterek, ''Yüzde yüz yalan bu kadar olur'' dedi.