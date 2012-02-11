Üç emniyet müdürüne yeni görev

T24 - İçişleri Bakanlığı kararı ve İstanbul Valiliği tebliğiyle hafta içi görevden alınan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün'ün Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Kontrol Komuta Merkezi'ne, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan'ın Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı emrine, Mart 2011'de görevden alınan Ali Fuat Yılmazer'in ise Ankara Polis Akademisi'ne atandığı belirtildi.

İstanbul İstihbarat Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olan Yılmazer, Ergenekon operasyonlarını başlatmış ve birçok operasyonda görev almıştı.