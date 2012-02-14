İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın: KCK'nın sonu geldi

T24 - İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, KCK’nın kadın kollarına yönelik yapılan ve 149 kişinin gözaltına alındığı dünkü operasyonlara ilişkin "Kırsal-metropol ayağı çökertildi. KCK’nın sonu geldi" değerlendirmesini yaptı.

Operasyonun Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde planlandığını ve İstanbul Emniyeti ile birlikte organize edildiğini belirten Çapkın, "Kırsaldan gelen talimatları KCK’ya ulaştıran iletişim ağına yönelik bir operasyondu. Eylem talimatı almışlardı, metropelleri bombalayacaklardı. 4 silah bulundu, biri kalaşnikof. Van’da ele geçirildi, bu önemlidir" dedi.

Sarıkaya sadece 'MİT'ten alındı

Kadın sendika üyelerinin de gözaltına alındığı operasyona ilişkin ilginç bir not da, talimatın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmasının ardından soruşturmadan alındığı belirtilen Sadrettin Sarıkaya'dan gelmiş olması.

Sarıkaya'nın soruşturmaya devam ettiği, sadece MİT ile ilgili dosyadan alındığı kaydedildi.