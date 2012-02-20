Bakan Şahin, '700 polise şark hizmeti' haberini yalanladı

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde farklı birimlerde görevli 700 polisin ''şark hizmetiyle'' görevlendirilmesine yönelik haberin ''aslı olmadığını'' belirterek, ''Yüzde yüz yalan bu kadar olur'' dedi.

Şahin, Asya Termal Otel'de düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Bilgi Paylaşım Toplantısına gelişinde, gazetecilerin söz konusu habere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Şahin, basında yer alan haberin sorulması üzerine, ''Aslı olmayan bir haber. Yüzde yüz yalan bu kadar olur'' dedi.

Bir gazetecinin, ''Yok mu öyle bir şey?'' sorusuna da Şahin, ''Bu geçmişte tayini çıkmış arkadaşlarımızla ilgili, alakasız bir haber'' yanıtını verdi.