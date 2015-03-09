Emniyet'e TOMA satan AKP'li vekilin şirketi 2014'te 9.2 milyon TL kâr etti

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geçen yıl 115 adet TOMA ihalesi alan Katmerciler, kâr açıkladı

Katmerciler, 30 Ekim ve 24 Kasım 2014 tarihlerinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği iki açıklamada, emniyet Genel Müdürlüğü ile 115 TOMA alımı için toplam 25 milyon 451 bin Euro'luk sözleşme imzaladığını bildirmişti.



Zaman gazetesinin haberine göre, Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Mehmet Katmerci, 2014 yılı mali sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, gelirlerini yüzde 16 arttırarak 170 milyon liraya yükselttiklerini belirterek, bir yılda zarardan kâra geçmeyi başardıklarını söyledi.



Finansal borçlar ve döviz açığı pozisyonunda da çok hızlı iyileşmeler elde ettiklerini aktaran Katmerci, mevcut siparişlerle 2015 yılının çok daha iyi olacağını dile getirdi. 2013 yılında 7,9 milyon lira zarar ettiklerini, 2014 yılını ise 9,2 milyon lira kârla kapattıklarını kaydeden Katmerci, 2015 yılı büyüme hedeflerinin ise en az yüzde 25 olduğunu aktardı.



Şirketin gelirlerinde yüzde 16, özkaynaklarında yüzde 40 artış elde ettiklerini ve zarardan kâra geçtiklerini belirten Katmerci, "Sadece zarardan kâra geçmekle kalmadık, en az bunun kadar önemlisi, döviz açık pozisyonunda ve finansal borçlarda elde ettiğimiz hızlı iyileşme oldu. Elde edilen tüm bu yapısal iyileşme ve gelişmeler, 2015 yılı bilançosuna da yansıyacak.



Mevcut siparişleri, devam etmekte olan işleri ve pazar dengelerini dikkate aldığımızda 2015 yılı, 2014'ten çok daha iyi olacak. 2014 yılında siparişleri alınıp bu yıl teslim edilen ve edilecek olan yüksek katma değerli ürünlerin gelirlerinin de yansıyacağı 2015 yılında sağlıklı bilanço yapısını geliştirerek devam ettireceğimize, 2014'e göre çok daha iyi, güçlü ve kârlı bir bilanço açıklayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

AKP İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin şirketi olan Katmerciler A.Ş., araç üstü ekipman sektöründe faaliyet gösteriyor. Şirketin ürettiği 30'a yakın araç arasında, TOMA'nın yanısıra itfaiye araçları, kanal açma araçları, kurtarma araçları, su ve yakıt tankerleri de bulunuyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde, 31 bin 500 metrekarelik arsadaki 12 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan şirket, 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapıyor.