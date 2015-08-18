Emniyet Müdürü'nün silahlı saldırı görüntüleri güvenlik kamerasında

Küçükçekmece Halkalı'da, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ın 33 yaşındaki Ahmet Sülüşoğlu'nu tabancayla vurduğu anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz dün akşam trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü tabancasıyla vurarak öldürmüştü. Celal Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sülüşoğlu'nun ailesi tarafından gencin başı, kalbi ve omzuna aldığı 3 kurşunla vurulduğu belirtilmişti. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde o anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde; Sülüşoğlunun bir el ateş ile boynundan vurulduğu görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, eşiyle birlikte dün gece saat 01.00 sıralarında Halkalı'da polis lojmanlarındaki evine giderken, trafikte motosikletli Ahmet Sülüşoğlu isimli bir şahıs ile tartışmaya başladı.

Kanlı biten tartışmanın ardından Yılmaz, dün gece 01.00 sıralarında 155 Polis İmdat Hattını arayarak, motosiklet sürücüsü Ahmet Sülüşoğlu'nu tabancasıyla vurduğunu bildirdi.

Silahıyla birlikte polise teslim olan Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz, ifadesinde trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışmaya başladıklarını bildirdi.

'Evime kadar takip etti'

Sürücü Ahmet Sülüşoğlu’nun tartışmanın ardından kendisini evinin bulunduğu Halkalı Polis Lojmanı'na kadar takip ettiğini ifade eden Yılmaz, tartışmaya burada devam ettiklerini kaydetti.

Tartışmanın ardından sürücü Sülüşoğlu’nun tehditler savurarak uzaklaştığını ifade eden Yılmaz, otomobilini park ettiği sırada sürücünün yeniden geldiğini ve silah çektiğini ifade etti. Sürücünün silah çekmesiyle kendisinin de silahını çıkartarak sürücü Ahmet Sülüşoğlu’nu vurduğunu ve hemen ambulansı aradığını aktardı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelmede sürücünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Motosiklet sürücüsünün silahının kurusıkı tabanca olduğu tespit edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürü'ne 2 ay önce terfi

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz'ın 2 ay önce terfi aldığı öğrenildi. Yılmaz, geçtiğimiz Haziran ayında Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri ilçe emniyet müdürlüklerinden sorumlu ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti.